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    連勝文稱國民黨字典沒投降 謝宗學：舔共的人會保護自己國家嗎？

    連勝文在臉書發文宣稱，國民黨創黨以來字典裡就沒有「投降」這2個字，小兒科急診醫師謝宗學也在臉書粉絲團發文怒嗆。（資料照）

    連勝文在臉書發文宣稱，國民黨創黨以來字典裡就沒有「投降」這2個字，小兒科急診醫師謝宗學也在臉書粉絲團發文怒嗆。（資料照）

    2022/02/28 20:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，國民黨副主席連勝文在臉書發文宣稱，感佩烏克蘭蛇島駐軍無畏勇氣，國民黨創黨以來字典裡就沒有「投降」這2個字，小兒科急診醫師謝宗學也在臉書粉絲團發文指「看到令人作嘔」，不斷舔共的人，卻說尊敬烏克蘭駐守蛇島壯烈成仁的士兵，「怎麼看都覺得是對這些英勇士兵的侮辱！」

    謝宗學在Dr. E小兒急診室日誌發文指，中國黨創黨以來的確沒有「投降」2字，以前小學課本寫的是「退守」和「轉進」，再指公務人員家族卻成為世界富豪之一的另類台灣奇蹟、承平時期不斷舔共的人，卻說尊敬烏克蘭駐守蛇島壯烈成仁的士兵？

    連勝文質疑「塔綠班」面臨同樣的關頭，是否只會用鍵盤保護台灣，謝宗學表示，「我寧願被稱為是塔綠班，也不要被認定是吸血蟲、舔共仔、賣國賊，我想反問一句，平時就在舔共獲取利益的人，戰時面臨生死關頭，有可能站出來用生命保護自己國家嗎？」

    謝宗學說，他不是偉大的人，超級怕死，也不想戰爭，也想要和平，但每當看著老婆和女兒，想到有一天她們可能生活在中國共產黨的統治之下，萬一中國真的入侵台灣，「我沒有其他選擇，只能豁盡生命去戰，如此而已」。

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