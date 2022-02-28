政院：盤點防空設施是例行作為 勿連結俄烏戰事擾亂民心

內政部警政署網站「防空疏散避難專區」可查詢全國各地避難設施。（翻攝自警政署網站）

2022/02/28 19:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕媒體報導政府悄悄提高防備，要求各地盤點防空洞及避難場所。行政院今表示，盤點各地防空疏散避難設施是例行性的常態作為，無庸刻意藉機將此與俄烏戰事作不當連結。政院強調，台灣與烏克蘭不能相提並論，有人藉機操作所謂「今日烏克蘭，明日台灣」，擾亂民心士氣，實不可取。

行政院發言人羅秉成今（28）重申，政院已多次強調，我國與烏克蘭情勢完全不同，台灣不但具有國際地緣政治的「重要性」、地理環境上有200公里海峽區隔的「特殊性」，以及台灣高科技產業位居國際供應鏈舉足輕重的「關鍵性」等顯著差異，兩者在在不能相提並論。但卻有人藉機操作所謂「今日烏克蘭，明日台灣」，意圖將烏克蘭形勢與台灣不當連結，擾亂民心士氣，實不可取。

羅秉成表示，由於中國謀我日亟，為做好充足準備，政府平常就會掌握各種情況，並盤整國家戰備資源，以抵禦境外敵對勢力的恐嚇威脅。

至於盤點防空避難設施，羅秉成則說明，政府本就依照民防法、政府資訊公開法、地方制度法及防空疏散避難設施建檔作業要點等規定，進行盤點統計及例行性調查。每年2月初各直轄市、縣（市）政府警察局也會回報所轄防空避難設施的數量，並於公開網站及內政部警政署app內的「防空疏散避難專區」中向國人公布，此屬例行性常態作為，無庸將此例行的盤整作為，刻意藉機與俄烏戰事作不當連結。

羅秉成再次強調，蔡總統及蘇院長近期已多次要求政府部門，應加強防範境外勢力利用俄烏戰事對我進行認知作戰，並應即時澄清意圖影響民心士氣的各種假訊息，也再次呼籲國人同胞堅定團結，切勿輕信假訊息，更不要轉傳假訊息，一起共同守護國家的主權、人民的安全，以及得來不易的民主自由。

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