俄烏戰事影響印太部署？ 學者︰美不會讓此區域出現軍事真空

學者郭育仁分析，美國在印太地區部署以海、空軍為主，而美國因應東歐情勢的準備，都是以地面兵力為主，不需要印太地區的海空兵力。（資料照）

2022/02/28 19:36

〔記者吳書緯／台北報導〕俄羅斯進攻烏克蘭，美國雖不派兵參戰，卻也增兵東歐北約盟國，引發是否會牽動美軍在印太部署備受關注；學者郭育仁分析，美國在印太地區部署以海、空軍為主，而美國因應東歐情勢的準備，都是以地面兵力為主，不需要印太地區的海空兵力，而美國軍艦26日通過台海，則是再度對中國宣示，不因烏克蘭情勢，印太地區就真空，避免中國蠢動。

國際關係學者賴怡忠近期受訪指出，美國目前於台海的動作，就表示沒有因為烏克蘭局勢，影響在印太的作為，而在烏克蘭局勢急轉直下前，美國國務卿布林肯於11日參與「四方安全對話」外長會議，並發表聯合聲明，表示美國的印太戰略沒有更動，仍為主線。

賴怡忠說，美國軍事資源確實有挪入東歐北約成員國，以防俄羅斯發動攻擊；對於部分人士認為，美國不應調資源到東歐，以防印太會出事的觀點，賴怡忠表示，若美國對東歐局勢袖手旁觀，將會讓中國更傾向挑釁，且鼓勵中俄合作，也導致美國的同盟信用度受到挑戰，因此若要對中國保持嚇阻，美國必須要對烏克蘭事件做出有效的作為，證明言出必行，嚇阻中國蠢動。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁受訪指出，目前美國與北約的準備，不影響美國印太布局，而在烏克蘭爆發戰爭前，美國已經多次表態，不要以為美國就此在印太地區真空，所以美軍在印太地區的軍事活動的強度、頻度只有增加，沒有減少。

郭育仁說，中國將在3月初召開「兩會」，中國領導人習近平必須在年底的中共二十大之前，透過兩會處理人事問題，但中國內部仍有可能發生權鬥、派系問題，因此美軍在「兩會」前後的軍事活動強度、頻度會再增加，避免中國蠢動或是內部不穩，對外做魯莽的動作，再加上烏克蘭效應，藉此提醒中國「不要以為現在有機可趁」。

針對烏克蘭情勢發展及對台影響，國防部智庫「國防安全研究院」26日也發布影片分析，副研究員吳自立指出，中國在烏俄衝突扮演尷尬角色，因為中共長久以來在外交上，反對干預他國內政、維持主權完整，這此原則很明顯被俄羅斯破壞，但也不能公開反對俄羅斯，因為俄國不管在地緣政治還有經濟上，對中國都有利益。

因此，吳自立說，中國換個方式，從經濟上支持俄國，開放俄國小麥無限制進口、向俄購買天然氣等，所以中共還是靜觀其變，不會特別呈現支持哪一邊，也會密切觀察對兩岸的衝擊。

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