北市府疫調足跡公布慢半拍 李建昌：柯文哲對疫情已麻木

台北市議員李建昌指出，作為首都的台北市，在公布確診者足跡的效率卻遠慢於其他五都，怒批市長柯文哲對疫情已然麻木。（資料照）

2022/02/28 18:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平歇，台北市議員李建昌指出，作為首都的台北市，在公布確診者足跡的效率卻遠慢於其他五都，怒批市長柯文哲對疫情已然麻木；有民眾也同聲反映，認為北市疫調資訊不及時，民眾上衛生局網站也查無最新足跡，須透過媒體報導或店家公告才得知，令市民無法落實自主健康監測，十分困擾。

對此，台北市副市長黃珊珊今受訪時語帶不耐稱，北市府完成疫調後便會立即上網公布足跡，嗆「議員沒認真看我們的網站」，並跳針強調，北市府均按流程，完整疫調後、確保完成清消，才會統一對外公布足跡，「提早半小時或晚半小時差別不大」，面對外界質疑則反問「難道足跡可直接公布嗎？」

李建昌表示，日前北投區出現確診足跡，便接到當地民眾反映，稱台北市雖貴為首都，但在公布確診者足跡的效率卻相較其他五都慢上好幾拍，且當時北市府正在舉辦台北燈節，官方網站、市府官方LINE帳號都在大肆宣傳活動，卻將重要的疫情資訊列在最後、毫無警覺性，痛批柯文哲對疫情已然麻木、任由市民自求多福。

李建昌指出，柯文哲幾乎天天召開防疫記者會，本該於第一時間就將疫調足跡等圖卡一併對外清楚說明，而非拖到晚間或隔天早上才由衛生局慢半拍公布在防疫官網不醒目的位置，且即便初始疫調尚不完整，仍可先揭露初步掌握的足跡，讓民眾有所警覺，後續再依疫調進度陸續補充。

民眾張小姐則反映，每每都是看到媒體報導或店家公告，才得知自己有相關足跡疑似與確診者重疊，但至衛生局網站查詢時卻未發現最新足跡，反而是新北市政府早早便先公告捷運等大眾運輸系統的確診足跡，北市卻要拖到當天晚間甚至隔日，令市民既生氣又恐慌，怒批北市府耽誤時間，導致無法落實自主健康監測。

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