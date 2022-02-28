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    首頁　>　臺北市

    標線型人行道遭停攤車 北市環保局：限改未清除視同廢棄物

    台北市標線型人行道遭流動攤販停放攤車，還將車輛鎖在路燈上。（民眾提供）

    台北市標線型人行道遭流動攤販停放攤車，還將車輛鎖在路燈上。（民眾提供）

    2022/02/28 18:36

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市推動鄰里交通改善計畫，在巷弄內畫設「標線型人行道」，違規停車會遭開罰。不過有民眾投訴，標線型人行道遭流動攤販長期停放攤車，甚至將車子用鐵鍊鎖在路燈，通知警方也沒有拖吊，還提供2週改善，讓人行道成免費停車空間。台北市環保局表示，限改時間到了仍未清除，才能視同廢棄物處理。

    民眾吳小姐說，中正區一巷弄內標線型人行道成為攤商停車地點，攤販每天做完生意，就將攤車停在人行道，更用鐵鍊將車鎖在人行道中的路燈旁邊，巷弄本來就狹窄，人行道又遭佔用、嚴重影響行人安全。吳小姐表示，過去已向警方反映，警方貼單勸導攤車主人在2週內清除，攤車仍每天停回人行道上、照用鐵鍊鎖在路燈上，勸導單甚至被撕掉，市府原畫設給行人的安全空間，變成攤商免費停車空間。

    台北市議員郭昭巖說，通常長輩、孩童在周邊行走有危險，道路才會畫標線型人行道，攤販停車應考量公共通行，若攤商多次將勸導單撕掉，警方也應多留意、並查看主人，也可請區公所協助通知移走。郭說，政府若隨意將雜物丟掉可能有爭議，但攤販也涉及到市場處，是否有執照也要留意，可從警方、環保局、市場處多方處理。

    台北市交通警察大隊表示，有牌有照的車輛若違規停放人行道，會依照道路交通管理處罰條例開罰；若是無牌無照車輛，則由環保局處理。環保局表示，若警方會勘後認定物品是路霸，清潔隊就會直接清走，但警方若提限期改善時間就要尊重，時間到仍未清走，才視同廢棄物載到掩埋場。環保局強調，即便廢棄物用鐵鍊鎖在路燈旁，清潔隊仍可用鐵剪剪掉鐵鍊移走違規物品。

    民眾表示，警方開勸導單要求改善，但改善單事後遭撕，攤車仍繼續停在人行道上。（民眾提供）

    民眾表示，警方開勸導單要求改善，但改善單事後遭撕，攤車仍繼續停在人行道上。（民眾提供）

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