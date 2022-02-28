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    國5北向「紅爆」估塞到晚間8點 9時解除高乘載管制

    高公局預估，國5、國1和國3北向車流晚上8點後將能陸續紓解。（記者林敬倫攝）

    高公局預估，國5、國1和國3北向車流晚上8點後將能陸續紓解。（記者林敬倫攝）

    2022/02/28 19:08

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（28日）是二二八和平紀念日連假收假日，下午國道壅塞路段包括國1北向頭份至湖口、國3北向關西至大溪、國5北向宜蘭至坪林、國10西向仁武至左營端，其餘路段大致正常。另外國1下午高雄瑞隆路出口匝道發生6小客車和砂石車追撞事故，占用中、內車道，一度造成回堵達4公里。國6國姓隧道（北山至國姓西向）、國3北向通霄－西湖（140.3公里）小客車追撞事故也影響國道車流。

    高公局預估，國5、國1和國3北向車流晚上8點後將能陸續紓解，今天西部國道包括國1苗栗至湖口北向、國3關西至大溪北向、東部國5宜蘭至坪林等路段壅塞將於8點陸續紓解，國5北向高乘載管制預計晚上9點才會解除。

    高公局表示，截至下午5時，國道交通量為70.1百萬車公里，預估全日交通量為110百萬車公里。

    國5部分，北向各地方道路進入國道5號匝道平均回堵約0.5至2公里，須排隊約15分鐘甚至半小時才能上國道。目前宜蘭、頭城至坪林交控北向路段路況依然「紅爆」，即時車速低於40公里。

    高公局表示，下午3起事故釀回堵2至6公里，下午2時27分國6國姓隧道北山至國姓西向（17.9公里）發生5小客車追撞事故，佔用內側車道，造成回堵6公里；下午3時4分國1高雄瑞隆路出口匝道南向（369公里）發生6小客車和砂石車追撞事故，占用中內車道，造成回堵4公里；下午3時12分國3北向通霄－西湖（140.3公里）發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成回堵2公里，以上事故雖然已排除，但都影響國道行車順暢。

    國3北向140.3公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成回堵2公里。（高公局提供）

    國3北向140.3公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成回堵2公里。（高公局提供）

    國6西向17.9公里發生5小客車追撞事故，佔用內側車道，造成回堵6公里。（高公局提供）

    國6西向17.9公里發生5小客車追撞事故，佔用內側車道，造成回堵6公里。（高公局提供）

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