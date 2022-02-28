228紀念會喊話柯文哲 獨派：共機每日擾台勿再提「兩岸一家親」

北市二二八事件75週年紀念會28日在二二八公園舉行，市長柯文哲出席主持儀式，並和與會者一同默哀。（記者方賓照攝）

2022/02/28 18:13

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府今舉辦二二八事件75週年紀念會，協辦單位、獨派團體台灣國家聯盟總召吳樹民致詞時，對近來俄羅斯入侵烏克蘭有感而發，認為台灣面對中國與日俱增的威脅也感恐慌，但若面對侵略絕對堅決抵抗，也向台下的台北市長柯文哲喊話，中國每日派軍機擾台，令台灣人「慼心」（閩南語，意為怨恨失望），不該再提「兩岸一家親」。

隨後上台致詞的柯文哲則是照稿宣讀，未回應獨派團體的喊話，會後再被媒體追問時仍不斷迴避，僅戲言稱「喂鯊魚」的媒體聯訪時間僅一次，「錯過這場就等明天」，即便連連被追問則不斷「唉唷、唉唷」拒談、快步離去。

北市府今於二二八和平公園紀念碑前廣場舉辦二二八事件75週年紀念會，吳樹民致詞時表示，二二八事件對台灣的影響不僅是對人民的屠殺，更是消滅台灣人的文化與信心，如今國家內恐仍有半數以上人民對此事件並不了解，因此建立台灣主體史觀是當前政府不可避免的責任。

吳樹民指出，借鏡過去歷史，台灣絕不能再被中國統治，否則二二八事件將會重演，而近期俄羅斯入侵烏克蘭發動戰爭也引發台灣人恐慌，但是作為台灣人有守護國家的決心，若有天真遭逢中國侵略，自己也絕對會拿起槍來拚到底。

吳樹民也向台下的柯文哲喊話，稱中國軍機每天不斷擾台，台灣人民深感「慼心」，又要如何親近中國，因此不該再提「兩岸一家親」，而是要透過民主自由制度建立獨立自主的國家。

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