紀念228 柯文哲：國民黨迫害本土菁英 盼台灣人決定自己未來

北市二二八事件75週年紀念會28日在二二八公園舉行，市長柯文哲出席主持儀式，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2022/02/28 17:24

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今出席北市二二八事件75週年紀念會，致詞時表示，國民黨於威權統治年代迫害許多台灣本土菁英，是一次國家暴力導致民主與人權的劫難，也是台灣歷史的集體創傷，紀念二二八事件是為面對過去、反思現在，並團結走向未來，經由共同面對過去錯誤，互相理解、支持，成為團結台灣人的基礎，並給台灣人決定自己未來的命運。

台北市政府今於二二八和平公園紀念碑前廣場舉辦二二八事件75週年紀念會，先由牧師楊新造祝禱後，於下午2點28分鳴鐘並全體起立默哀，隨後由受害者張秋琳家屬陳伯三、台灣國家聯盟總召吳樹民、柯文哲輪番致詞。而原受邀的副總統賴清德、前總統馬英九均未出席。

柯文哲致詞時表示，過去二二八事件是長期被噤聲的歷史，無數受難者家屬帶著巨大傷口在漫長的黑夜裡度過，而每年的這一天，平日不苟言笑的父親參加完紀念會後，都會悲傷地流著眼淚，讓他看在眼裡也感傷痛，相信仍有許多受害者及其家屬至今仍帶著心靈創傷與遺憾，度過每個日子。

柯文哲指出，國民黨過去在威權統治的年代裡迫害許多台灣人，特別是本土菁英，因此二二八事件不能被簡單視為族群衝突，而是一個威權體制下，國家暴力導致民主和人權的劫難，並造成台灣歷史的集體創傷。

柯文哲說，每年舉辦二二八紀念會的意義，除悼念英靈、向受害者與受難者家屬致敬外，也是台灣人共同凝視這段歷史的時刻；過去曾有一段時間，這段歷史只存在被害者而無加害者，經過各界努力，才讓歷史逐漸還原，因此轉型正義仍要持續進行，讓真相全貌呈現，才能讓人民警醒，也讓當權者與國家機制不再重蹈覆轍。

柯文哲認為，當時台灣人面對威權統治起身爭取自由民主與人權的決心，是台灣重要的精神遺產，而曾經的傷痛需要修復、歷史真相持續平反，台灣社會也要從悲痛走向和解共生，努力思考留下什麼給下一代。

柯文哲強調，紀念二二八事件是為了面對過去、反思現在，並團結走向未來，唯有全體國民團結才能建立族群共榮的國家，因此每年2月28日這天，除了是面對過去錯誤的時刻，更是互相理解、支持的時刻，透過紀念二二八作為台灣人團結的基礎，繼續為民主自由打拚，也希望台灣永遠是台灣人的台灣，作為這片土地的主人、決定自己未來的命運。

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