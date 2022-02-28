票價翻倍漲挨批 北市動物園：7成4贊同「一票玩到底」

台北市立動物園門票將漲價。（資料照）

2022/02/28 16:38

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園將漲價，現行全票60元、優待票30元，未來將漲至120元一票玩到底，台北市民票價仍有60元優惠價，消息一出引來熱烈討論。動物園今天表示，近來動物飼糧、設備成本都攀升，調漲是不得已，且遊客面訪調查有7成4贊同120元「一票玩到底」方案。

動物園票價從1997年至今，已25年未調整，現行收費標準是入園門票全票60元、優待票30元，參觀教育中心加收20元、優待票10元，搭乘遊客列車一趟5元，由於收費模式與地點分散，難免讓遊園民眾感不便，服務人力規劃也不符效益。

動物園參考國內外公立動物園規模與收費標準、國立自然科學博物館、國立故宮博物院等國內大型場館票價，再審慎評估營運成本與保育教育目標後，預計將入園門票價格調漲至120元一票玩到底，入園後參觀教育中心與搭乘遊園車不用再額外付費。

動物園也說，園方營運預算是由台北市稅收支應，但歷年園區外縣市及外籍遊客組成比例平均達7成以上，調漲票價更符合使用者付費精神。動物園表示，網路市調有近6成5受訪者贊成120元的「一票玩到底」，遊客面訪調查也有7成4贊同。

動物園表示，未來會聆聽並彙整各方意見，再與台北市政府相關局處進行討論，研商出最適宜方案，希望在動物保育教育、園區永續經營管理、及遊客服務上有更專業發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法