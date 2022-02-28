為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    票價翻倍漲挨批 北市動物園：7成4贊同「一票玩到底」

    台北市立動物園門票將漲價。（資料照）

    台北市立動物園門票將漲價。（資料照）

    2022/02/28 16:38

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園將漲價，現行全票60元、優待票30元，未來將漲至120元一票玩到底，台北市民票價仍有60元優惠價，消息一出引來熱烈討論。動物園今天表示，近來動物飼糧、設備成本都攀升，調漲是不得已，且遊客面訪調查有7成4贊同120元「一票玩到底」方案。

    動物園票價從1997年至今，已25年未調整，現行收費標準是入園門票全票60元、優待票30元，參觀教育中心加收20元、優待票10元，搭乘遊客列車一趟5元，由於收費模式與地點分散，難免讓遊園民眾感不便，服務人力規劃也不符效益。

    動物園參考國內外公立動物園規模與收費標準、國立自然科學博物館、國立故宮博物院等國內大型場館票價，再審慎評估營運成本與保育教育目標後，預計將入園門票價格調漲至120元一票玩到底，入園後參觀教育中心與搭乘遊園車不用再額外付費。

    動物園也說，園方營運預算是由台北市稅收支應，但歷年園區外縣市及外籍遊客組成比例平均達7成以上，調漲票價更符合使用者付費精神。動物園表示，網路市調有近6成5受訪者贊成120元的「一票玩到底」，遊客面訪調查也有7成4贊同。

    動物園表示，未來會聆聽並彙整各方意見，再與台北市政府相關局處進行討論，研商出最適宜方案，希望在動物保育教育、園區永續經營管理、及遊客服務上有更專業發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貓熊「圓仔」體重直逼爸爸 動物園準備「減重特餐」
    2022/02/28 13:42

    貓熊「圓仔」體重直逼爸爸 動物園準備「減重特餐」
    木柵動物園票價翻倍漲挨轟 王鴻薇：市府帶頭搶錢
    2022/02/27 15:29

    木柵動物園票價翻倍漲挨轟 王鴻薇：市府帶頭搶錢

    文明病的剋星！向「惡視力」說掰掰
    獨家》60元變120！木柵動物園門票漲1倍 家長怨：市府搶錢
    2022/02/26 20:00

    獨家》60元變120！木柵動物園門票漲1倍 家長怨：市府搶錢
    北市動物園趕製元宵小福袋 黑猩猩女寶寶「琪靚」狂盯不放
    2022/02/11 12:16

    北市動物園趕製元宵小福袋 黑猩猩女寶寶「琪靚」狂盯不放
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播