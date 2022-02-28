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    馬英九、賴清德缺席北市228紀念會 柯文哲：只能盡力提供對話

    台北市二二八事件75週年紀念會28日在二二八公園舉行，市長柯文哲出席主持儀式，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    台北市二二八事件75週年紀念會28日在二二八公園舉行，市長柯文哲出席主持儀式，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    2022/02/28 15:38

    〔記者鄭名翔／台北報導〕今為二二八事件75週年，台北市政府舉行追思紀念會，原邀請副總統賴清德、前總統馬英九，但兩人均以另有行程為由未出席；對此，台北市長柯文哲表示，市府立場在於提供對話基礎，減少對立，當然過程中常不如人意，但至少仍在自己能力範圍內盡量提供各界對話。

    原訂出席台北市二二八事件75週年紀念會的馬英九，傳出因柯文哲允諾獨派團體「馬出席但不致詞」，而又取消出席，提前於今早先行至二二八紀念公園的二二八紀念碑鞠躬致意，並聲稱對於柯曾允諾不讓致詞一事表示不知情，並表示大家分開舉辦也好。

    柯文哲今出席台北市二二八事件75週年紀念會會前受訪時解釋，去年北市府作為主辦單位，兩協辦單位分別邀請賴清德、馬英九，而當時自己主張透過對話化解紛爭因而支持，但又因獨派有壓力、賴清德臨時取消出席，自己又不能去向馬英九說「誒，賴副總統不來，那你不要來」，所以仍讓馬上台致詞。

    柯文哲說，今年在籌辦時，為減少衝突爭執，因此僅由主辦單位方上台致詞，「這樣就沒事了」，但未料賴清德仍突然說不來、隨後馬英九也稱不來。

    柯文哲表示，自己的態度就是提供對話基礎，若各界願意對話當然樂觀其成，儘管許多歧異仍難化解，但「這個事本來就會有爭執，如果容易化解就不會搞75年了」，北市府目標仍希望增加對話、減少對立，過程雖常有不如人意，但仍在能力範圍內盡力而為。

    至於獨派仍有不滿，柯文哲指出，若越不溝通則誤解便完全沒機會解釋，但近期有拜訪台灣國家聯盟等，只要有對話，雖不見得難完全解決問題，但相信會越來越好，希望社會慢慢建立溝通文化。

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