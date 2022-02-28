桃市幼兒園群聚擴大+7 新北1例、南市1例

指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

2022/02/28 15:00

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增9例，包含桃園市7例、新北市1例、台南市1例，其中2例居家隔離期間陰轉陽。

針對桃園市7例個案，指揮中心發言人莊人祥表示，新增案20580是未滿5歲男童，為昨日米迪幼兒園衍生家庭群聚案的案20555與案20556的同住家人，經採檢陽性，Ct值14.8。

此外，新增案20618為10多歲女童，為昨日幼兒園群聚確診案20559男童的兒童課後班同學，經採檢陽性，Ct值18.7。

還有案20621是30多歲女性，為某公司會計人員，與昨日幼兒園群聚相關確診的案20557、30多歲男性，於2月23日有職場接觸，經採檢陽性，Ct值19.1。

因應米迪幼兒園群聚案相關，桃園市政府在富林國小設有一個採檢站，莊人祥指出，共計採檢237位，檢出1例陽性為案20617，是未滿10歲女童，曾上過昨日確診同校教師案20563的課程，Ct值22.6。

出現確診個案的觀音國小也設有採檢站，共採檢1037人，檢出2例陽性，分別為案20619是未滿5歲男童，Ct值36.6，以及案20620為未滿10歲女童，Ct值31.5。同時案20619的母親因為要陪就讀米迪幼兒園的男童姊姊居家隔離，經採檢也確診為案20622，Ct值25.3。

至於在新北市的個案，案20623是60多歲女性，是雙北父子案中，兒子案20396的母親，2月24日居家隔離採檢陰性，27日喉嚨痛，當天陽性，Ct值25.6。

台南市的個案則是案20581，為20多歲男性，為高雄大林煉油廠群聚案相關，是先前確診台南市個案案19862的同事，2人在2月14日曾有職場接觸，15日居家隔離採檢陰性，但期滿前採檢陽性，Ct值31。

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