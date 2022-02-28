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    首頁　>　臺北市

    本土降至個位數+9 境外移入+47

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增9例，境外移入新增47例。（本報製圖）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增9例，境外移入新增47例。（本報製圖）

    2022/02/28 14:08

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增9例，境外移入新增47例；另確診個案無新增死亡。

    指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、6例女性，年齡介於未滿5至60多歲。

    至於新增境外移入個案為27例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（6例）、越南（3例）、德國、新加坡、印尼、加拿大、荷蘭、馬來西亞、香港及墨西哥（各1例）移入，另30例調查中。入境日介於今年2月12日至2月27日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計20489例確診，分別為5000例境外移入，15435例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

    其中，853例死亡，包含839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

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    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

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