貓熊「圓仔」體重直逼爸爸 動物園準備「減重特餐」

「圓仔」的吸收能力似乎特別好，體重居然直逼成年公熊爸爸「團團」。（圖由動物園提供）

2022/02/28 13:42

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園的大貓熊「圓仔」天生小臉，當牠只露出臉龐時就像一隻可愛小幼熊，但圓仔其實已是8歲的成熊。由於圓仔的體重已與爸爸「團團」不相上下，動物園基於健康考量，特別為圓仔準備「減重特餐」，希望幫牠做好體重管理。

動物園表示，平常保育員為圓仔準備的食物量與其他成熊相同，牠的食量比其他大貓熊還小，吸收能力似乎特別好，體重直逼成年公熊爸爸團團。動物園因此希望透過食材改變，慢慢協助圓仔達到理想體重，保育員也精心調製低脂、低糖、低鹽且提高蛋白質含量的「減重窩窩頭」，圓仔對於這個新配方窩窩頭沒感覺到異樣，依然吃得很香。

大貓熊家族的「圓寶」現在1歲8個月大，體重也接近70公斤，還比姐姐圓仔同日齡體重還重，保育員也開始注意圓寶的體重變化。「圓圓」與圓寶天天上演採食「諜對諜」的戲碼，常互相覺得對方的東西比較好吃，甚至直接拿走對方手上食物。動物園為了確保媽媽和小朋友都能吃到完整餐點，近期圓寶已經開始獨立晚餐，保育員會將媽媽與圓寶的精料分別擺放在不同的房間，這樣雙熊可以不用互相搶食，等待吃完精料，再讓他們一起享用「竹葉晚餐」。

動物園也說，現在這種冷冷的天氣，其實是大貓熊家族最喜歡的時刻，民眾可多到動物園走走，感受大貓熊們活潑的模樣。

「圓寶」妹妹1歲8個月大，體重接近70公斤，比姐姐「圓仔」同日齡的體重還重。（圖由動物園提供）

保育員精心調製了低脂、低糖、低鹽且提高蛋白質含量的。（圖由動物園提供）

「圓圓」和「圓寶」則天天上演採食「諜對諜」的戲碼，常互相覺得對方的東西比較好吃。（圖由動物園提供）

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