台日德文化外交 許哲瑜新作首度在日亮相

台日德聯手27日在東京的德國文化中心舉辦主題論壇，邀請台灣新銳藝術家許哲瑜（螢幕上左）發表新作，並透過論壇探討疫情下藝術節的發展可能性。（駐日台灣文化中心提供）

2022/02/28 13:35

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕即使受限於疫情，活動舉辦相當困難，但台灣仍不放棄任何可以宣傳台灣藝文創作現況，並進行文化外交的機會。文化部駐日台灣文化中心與日本藝術公社合作，27日在東京的德國文化中心舉辦主題論壇，邀請目前在法國駐地創作的台灣新銳藝術家許哲瑜發表新作，他的「事件現場製造」等3部代表作品也首次在日本上映。

駐日台文中心主任王淑芳表示，許哲瑜是近年受國際矚目的台灣新媒體藝術家，目前在法國國立當代藝術工作室駐地創作，擅長結合社會動態、新聞事件與自身經歷，運用獨特影像敘事風格孕育多元觀點創作。

這次在日本放映的許哲瑜作品為「事件現場製造」、「一隻綠頭鴨的不尋常死亡」及「副本人」，王淑芳表示，上映期間吸引包括東京藝術節副總監長島確、山口媒體藝術中心策展人吉崎和彥等日本在地重要藝文領域人士親臨現場觀賞，廣獲各界好評。

許哲瑜1985年出生於台北，畢業於台南藝術大學造形藝術研究所，2019年入圍HUGO BOSS亞洲新銳藝術家大獎，現為法國國立當代藝術工作室（Le Fresnoy）駐地藝術家。許哲瑜擅長運用多媒體技術開拓全新影像表現手法，致力於動畫製作及運用3D模型之影像開發。2021年發表的短片「事件現場製造」，以3D掃描技術重現台灣戒嚴時期「江南案」的暗殺現場，入圍2022年鹿特丹影展短片競賽單元。

27日在德國文化中心舉辦主題論壇，由許哲瑜與戲劇顧問陳佾均以線上講座方式介紹新作。新作中以許哲瑜返台至淡水祖母老家自主隔離的情景為起點，透過祖母曾於家畜衛生試驗所工作30餘年的經歷，引申出圍繞於動物標本產生的兒時回憶和家庭記憶，進而從後殖民主義歷史角度重新審視人類與動物的關係。

線上論壇中，許哲瑜也與德國莫索頓藝術中心共同藝術總監Anna Wagner及擔任德國「世界戲劇節2023」節目總監日本策展人相馬千秋，共同探討疫情下藝術節的發展可能性。

駐日台文中心從2017年起與日本藝術機構「藝術公社」攜手，積極透過合辦藝文活動深耕日本在地藝文網絡與國際夥伴體系，5年來已串連了東京都港區公所、德國、法國文化中心、荷蘭大使館及日本藝術公社，以「Theater Commons」的概念形成文化夥伴體系。

目前在法國國立當代藝術工作室駐地創作的台灣新銳藝術家許哲瑜。（駐日台灣文化中心提供）

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