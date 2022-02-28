徒步到高雄今可突破500公里 羅智強︰沒想到走了這麼漫長的路

羅智強（中）徒步謝票抵達高雄，國民黨高市黨部副主委曹桓榮（右）陪走。（記者王榮祥翻攝）

2022/02/28 11:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕北市議員羅智強徒步公投謝票昨抵達高雄，今整天會在高雄行腳、預定傍晚進入市區，他今上午出發前透過臉書指出，到走高雄累計已走了494.3公里，今天就可破500公里，從來沒想到，竟然走了這麼漫長的路。

昨天陪走一段的國民黨高市黨部副主委曹桓榮說，感佩羅智強願意為國民黨打拚的精神，希望羅智強的鬥志，可以帶動更多人一起向前、更凝聚國民黨士氣，他今天也會繼續陪走。

羅智強是2月8日從台北出發，由北至南徒步至屏東，路程粗估400公里，昨上午抵達高雄湖內、下午到達往南行進到岡山， 今天從岡山出發繼續往南，中午到橋頭、預定傍晚進入原高雄市區。

今上午出發時，羅智強發文表示，每一天的行腳，都會讓遠方更接近，走到高雄，累計已走了494.3公里，今天就可以破500公里，啊500公里！從來沒想到，竟然走了這麼漫長的路，謝謝大家的陪伴。

針對部分藍營高市民代鼓勵參選高雄市長？羅智強表示，有人鼓勵他選桃園、有人鼓勵選高雄，對這些鼓勵跟期待，都充滿感謝，也會再好好想一想；他進一步指出，這次徒步謝票，只想扮演好小雞角色，進入高雄後已感受到陽光溫暖、夥伴熱情。

藍營部分除曹桓榮陪走，也有多位議員計畫陪走與接待，另傳出有「大咖」，預定明天會陪羅智強走一段。

羅智強徒步謝票到高雄，沿途獲得不少鼓勵。（記者王榮祥翻攝）

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