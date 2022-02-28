228活動柯文哲不讓致詞？馬英九：他有不讓我去嗎？我不知道

前總統馬英九前往228公園福德宮參香祈福，並接受媒體訪問後，前往228紀念碑鞠躬致意。（記者田裕華攝）

2022/02/28 11:35

〔記者林良昇／台北報導〕今天是228和平紀念日，對於俄羅斯侵略烏克蘭，前總統馬英九今受訪表示，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，雙方應努力謀合﹔馬也重申，美國會出售武器、提供情報，但出兵機會非常小，所以處理兩岸事務要避免戰爭，跟大陸一樣謀求和平。

228紀念日75週年，馬英九今早前往台北市228公園福德宮參香，並到228紀念碑鞠躬致意。馬受訪表示，近30年前開始處理228事件跟相關的賠償或輔導及更正事宜，這些年來一步步都落實當初的承諾，現在跟228受難者家屬建立很好關係，希望這樣的情況能繼續延續。

媒體詢問，外傳台北市的228紀念活動，台北市長柯文哲不讓馬英九致詞，馬則反問：「他有不讓我去嗎？我不知道。」馬說，他跟台北市228協會經常辦活動，在這個廟都已經辦了18次了，一貫都這樣，大家分開辦也好。

針對俄羅斯侵略烏克蘭，馬英九表示，戰爭發生的原因很複雜，最重要的是，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，雙方應該努力謀和，才是目前應該做的事。

馬也重申，美國會出售武器、提供情報，但是出兵的機會非常小，所以我們處理兩岸事務，還是應該走向避戰謀和的路，一方面避免戰爭，二方面跟大陸一樣謀求和平，才能真正的做到安和樂利。

前總統馬英九前往228公園福德宮參香祈福，並接受媒體訪問後，前往228紀念碑鞠躬致意。（記者田裕華攝）

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