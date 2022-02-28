柯文哲一日北高3:28壓線終點 嘆退步太多、被扶上車回飯店

台北市長柯文哲（白衣騎士後方）挑戰一日北高，今晨3:28抵達高雄。（記者王榮祥攝）

2022/02/28 06:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市長柯文哲挑戰「一日北高」，今清晨3:28抵達終點高雄，距活動結束時間3:30只差兩分鐘、壓線過關；他完成紀錄後神情疲憊，自嘆退步太多，與等候許久的支持者致意、合影留念後，由隨行人員攙扶上車、回飯店休息。

一日北高自行車挑戰昨清晨6點從台北市關渡宮出發，柯文哲原訂今凌晨2點抵達高雄市大義國中，全程約365公里；民眾黨部於出發點關渡宮，及沿途的新竹代天府、彰化伸港寶天公、嘉義布袋大眾廟、終點中大義國中均規劃加油點。

柯文哲出發前表示，有人問都已63歲、有無把握騎到高雄?自己則認為「沒騎怎麼知道、凡事盡力而為」，但也直呼此次須全程戴口罩是一大挑戰，尤其眼鏡會一直起霧，「盡力啦！」。

百餘位民眾黨支持者，今晨兩點前就守在終點等待柯文哲，後得知柯文哲經過中部後速度稍減，預估從原定的2點延到2:30，直到超過3:00時仍不見蹤影，有支持者開始擔心若3:30不到將挑戰失敗，所幸最後一刻終於看到柯文哲出現，現場響起歡呼聲，支持者大喊市長加油、阿伯加油。

柯文哲進入終點完成紀錄登記後，出場跟支持者致意，他神情相當疲憊、話也不多，在支持者的加油聲中，搖頭感慨說比上次退步，接著緩步走向支持者中間跟大家合影，；在陣陣加油聲中，他笑說「夜深了、大家趕快回家睡覺」，最後由隨行人員攙扶上車，回飯店休息。

台北市長柯文哲壓線達陣，挑戰一日北高成功。（記者王榮祥翻攝、民眾提供）

柯文哲與等候許久的支持者合影。（記者王榮祥攝）

柯文哲神情疲憊、氣力放盡，由隨行人員攙扶上車。（記者王榮祥攝）

大批支持者今晨守在一日北高終點等候柯文哲。（記者王榮祥攝）

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