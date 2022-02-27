台北砸百萬出防疫專書為選舉宣傳？ 黃珊珊反駁

北市府於24日在萬華區剝皮寮歷史街區演藝廳盛大發布《堅韌的疫誌--台北市防疫紀實》新書，但該書成本高達153萬，且被議員簡舒培質疑是為副市長黃珊珊進行選戰大內宣。（記者鄭名翔攝）

2022/02/27 19:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未平，台北市長柯文哲就急砸153萬印製500本北市防疫紀實書籍，且內容處處吹捧即將參選下屆市長的副市長黃珊珊，挨批是「選舉大內宣」；對此，黃珊珊反駁，強調此書是台北市府防疫日誌，希望留給後人在面對疫情危機時作為政府機關參考因應的範本，若是因人設事、專為自己寫的書，書名就該改成「黃珊珊抗疫日誌」。

台北市府於24日在萬華區剝皮寮歷史街區演藝廳盛大發布《堅韌的疫誌--台北市防疫紀實》新書，但議員簡舒培發現，書中雖已抗疫紀實為名義，但黃珊珊之名卻貫穿全書，許多文句極具吹捧之能事，包括形容黃是「堅韌且溫柔的副指揮官」，稱其「在防疫上半場繳出漂亮成績單，為台北市打下堅實防疫基礎」，更盛讚「從來沒看過一個副市長像黃珊珊那樣」、「率先全世界提出『防疫旅館』」等溢美之詞，痛批柯文哲砸大筆公帑為黃的選情造橋鋪路。

對此，黃珊珊臉書PO文回應，此書並非作為個人宣傳，而是作為台北市府的防疫日誌，屬於同仁們的集體記憶，共同辛苦度過最危險、最艱難的那段時刻，希望留給後人在面對疫情危機時，政府機關能做出因應的範本，若真是因人設事、專為自己寫的書，書名就該改成「黃珊珊抗疫日誌」。

黃珊珊稱，若大家有興趣，可購買此書詳讀，就可知道台北市府於去年萬華一疫中如何走過這場人類浩劫、如何平安度過危機，使得人民重回正常生活軌道，強調頁頁都是心酸血淚史，非哪個個人就可成就此事。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法