台北市府打造田園綠屋頂 「銀髮族開心農場」藏身興隆市場

台北市政府打造「銀?族開心農場」，利用文山區興隆市場屋頂空間栽種植栽，全區以自然農法進行施肥與土壤改良，另也收集大量雨水澆灌、設置太陽能板輔助發電。（北市公園處提供）

2022/02/27 19:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府打造「銀髪族開心農場」，利用文山區興隆市場屋頂空間提供長輩們樂活植栽，全區以自然農法進行施肥與土壤改良，另也收集大量雨水澆灌、設置太陽能板輔助發電，不僅落實綠色環保農園理念，且豐餘收成還提供給社區獨居老人及弱勢族群，獲110年度田園基地建置成果競賽--綠屋頂社會公益獎肯定，歡迎民眾前來參觀這座城市農園秘境。

台北市公園處指出，原位於大安區青峰區民活動中心頂樓的「大安銀髮開心農園」因故必須搬遷，經公園處、產發局、市場處、興隆市場自治會等協調努力後，於去年順利喬遷至文山區興隆市場頂樓，使得優良田園基地得以保留，且志工們不畏疫情，同心協力重建，使得農園恢復往昔光彩。

公園處表示，農園提供銀髮長者找回活力、減緩老化的空間，為方便長輩們進行農務，特設計高架栽植區及墊高平面栽植區，另全區以自然農法將落葉、雜草、枯枝等有機物用於施肥及土壤改良，且收集大量雨水提供澆灌、並設置太陽能板輔助發電，落實綠色環保農園理念。

此座銀髮開心農園豐餘收成作物也提供給社區獨居老人及弱勢族群，因而獲得110年度田園基地建置成果競賽--綠屋頂社會公益獎肯定；公園處説，此處不僅可作為都市農園觀摩示範點，也歡迎民眾前來參觀，進一步加入建置田園綠屋頂的行列。

台北市政府打造「銀?族開心農場」，利用文山區興隆市場屋頂空間栽種植栽，全區以自然農法進行施肥與土壤改良，另也收集大量雨水澆灌、設置太陽能板輔助發電。（北市公園處提供）

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