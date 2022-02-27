柯文哲「一日北高」提早到彰化伸港 喝能量飲料補充體力

台北市長柯文哲（中）今一日北高單車行，路過伸港鄉寶天宮，受到粉絲列隊歡迎。（記者張聰秋攝）

2022/02/27 18:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕台北市長柯文哲去年228挑戰「一日北高」單車行，當時疑似因行前訓練不足、出發前整夜沒睡，體力透支一路延誤行程，抵達彰化縣伸港鄉寶天宮時比預定時間晚了3小時，今年他選在228前一天再度挑戰，今天下午2點30分左右抵達寶天宮，較預定行程早了10分鐘，現場有民眾黨幹部等數百人迎接，人氣超旺。

活動現場，民眾黨彰化縣黨部主委張雪如帶領大家合唱歡迎歌為「阿北」加油，也帶了許多補給食物為騎士加油打氣，，有香腸、香蕉還有能量飲料等等，「阿北」未受訪，他在寶天宮參拜後稍作歇息，一口氣喝掉整瓶能量飲料，沒有如去年般狂吃香蕉，也沒有大啖香腸，補充水份後與支持者在廟前合影，再度啟程南下。

今日烏克蘭明日台灣？高虹安：這樣恐嚇不好

民眾黨立委高虹安到場被媒體問及，對於俄國入侵烏克蘭下政壇出現「今日烏克蘭、明日台灣」的言論看法，她認為，大家不用被這種威脅恐嚇的說法嚇壞，當前應思考的是，如何在經濟、貿易、國際關係上更努力地提升實力，而非看到其他國家發生戰爭，就過度曲解自己國家會不會被強國吞食的處境。

高虹安說，大家關注這場戰爭，必須要思考台灣的經貿地位和烏克蘭不同，這個經驗告訴台灣要自立自強，不能只想靠其他國家來救，台灣在全球的經貿地位牽動許多的供應鏈，用「今日烏克蘭、明日台灣」的說法威脅恐嚇台灣人民，這樣是比較不好的。

高虹安強調，大家應該思考的是，如何在經濟貿易的市場中提升自己的實力，而不是去看戰爭中其他國家，看待戰爭一事當然要戒慎恐懼，但過度曲解成有可能被強國吞食，就有點太過份了。

柯文哲（中，著紅衣者）在伸港鄉寶天宮廣場與粉絲拍照合影。（記者張聰秋攝）

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如（左）今帶著豐盛的食物到伸港鄉寶天宮迎接柯文哲，立委高虹安（中）接受訪問表達對烏俄戰爭的看法。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法