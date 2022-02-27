國5南北向壅塞 北向估塞到午夜0時

頭城-坪林交控北向路段即時車速低於40公里，坪林交控-頭城南向路段車速也只有約60公里。高公局預估北向將塞到午夜0時才紓解。（擷取自高公局1968即時路況）

2022/02/27 16:43

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天是228連假第二天，高公局估國道雙向交通量達平日1.3倍，下午4點國道或省道部分路段車多呈現「紫爆」（即時車速不到20公里），包括台88線鳳山至五甲系統西向、國1大華系統至五堵南向；即時車速低於40公里路段，包括國1東湖至高架汐止端北向、國1內湖至東湖北向，國3甲深坑端至木柵西向、台86線台南至仁德系統東向等。國5坪林至頭城路段南北向也已呈現車多壅塞，雪隧入口以及平面道路平均回堵0.5至1公里。

高公局於下午4時路況預報表示，北部地區路況，今天國1北向汐止段下午2點開始車多壅塞，國3南向路段下午2點開始車多壅塞；中部地區國1南向新竹系統路段下午2點15分一度因為事故而有回堵，其他路段大致正常；南部地區路況大致正常。

國5北向入口今天下午2點開始實施匝道高乘載管制，雙向同樣車多壅塞，國5雪隧南端多處入口回堵1公里，包括宜蘭河橋頭、礁溪轉運站、羅東傳藝路口、蘇澳海山西路等；北向礁溪轉運站、羅東傳藝路口至國5羅東交流道入口排隊0.5至1公里；國3北向往國5南港系統排隊1公里。下午4點多時，頭城-坪林交控北向路段路況「紅通通」，即時車速低於40公里，坪林交控-頭城南向路段車速也只有約60公里。高公局預估北向將塞到午夜0時才紓解。

高公局表示，截至下午3點，國道全線交通量為59.1百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里（平日1.3倍）；國5部分，北向雪隧通過量為1萬7874輛次，跟去年228連假同期差不多，略增加1%。

高公局預判，今天13處易壅塞路段包括：國1南向上午8點至中午12點楊梅─新竹、上午10點至中午12點彰化系統─埔鹽系統；北向下午2點至晚間8點西螺─埔鹽系統、下午4點至晚間9點苗栗─湖口、上午10點至中午12點圓山─大華系統；國3南向上午9點至中午12點土城─關西、上午10點至中午12點快官─霧峰系統；北向下午4點至晚間8點竹山─中興、草屯─霧峰、關西─大溪；國5南向上午6點至下午3點南港系統─頭城；北向上午11點至深夜12點宜蘭─坪林；國6西向下午4點至晚間7點舊正─霧峰系統。

國道今天管制措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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