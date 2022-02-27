趙少康籲小國勿刺激大國 民進黨前發言人：直接對中共舉白旗

民進黨前發言人何孟樺怒轟國民黨籍的中廣董事長趙少康更是「不演了」，竟呼籲「小國不要刺激大國」，在中共面前直接舉白旗。 （翻攝何孟樺臉書）

2022/02/27 16:55

〔記者鄭名翔／台北報導〕俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭，世界民主國家紛紛聲援烏克蘭，台灣也對俄羅斯祭出制裁，全球都在關注俄烏戰爭之際，民進黨前發言人何孟樺指出，國內卻有有心人持續散播投降主義、主張不要挑釁中國，而國民黨籍的中廣董事長趙少康更是「不演了」，竟呼籲「小國不要刺激大國」，在中共面前直接舉白旗。

何孟樺表示，俄羅斯持續蠻橫入侵烏克蘭，大量烏國難民湧入周邊國家，許多海外烏克蘭人民心繫國家、烏國國內人民堅決護國勇氣，在戰爭籠罩陰影之下，對這些無懼強敵入侵、用各種形式挺身保護家園的人們致上最高敬意。

何孟樺強調，沒人希望戰爭，但也不應為避戰而討好敵人；就在烏俄戰爭持續之際，台灣國內卻有有心人是持續散播投降主義，主張「不要挑釁中國」、「不要變成下一個烏克蘭」；其中國民黨不僅黨公職大酸行政院長蘇貞昌，趙少康更是「不演了」，竟呼籲「小國不要刺激大國」，在中共面前直接舉白旗。

何孟樺指出，台灣與烏克蘭在地理屏障、戰略位置或是在國際產業鏈中的角色都截然不同，在國際局勢險峻的時刻，國內更不應未戰先降、煽動投降主義，打擊自家人，作為最大在野黨的國民黨也不該打擊台灣國防士氣，「要台灣人跪舔中共」，台灣不是烏克蘭，若面對想侵犯、竊據國土的任何勢力，相信台灣人也一定不會姑息。

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