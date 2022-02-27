北市動物園門票翻倍漲挨轟 王鴻葳：市府帶頭搶錢

北市議員王鴻葳今提出4理由反對北市動物園調漲票價，並批此舉等同懲罰家長、令人感覺市府帶頭搶錢。（資料照）

2022/02/27 15:29

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府將調漲市立動物園門票價格，全票票價從60元改為120元，漲幅高達1倍，引發熱議；對此，北市議員王鴻薇認為，當前物價飛漲，儘管動物園票價偏低但也行之多年，不該在此時調高，且相較鄰近日韓等國的國民所得，此價格仍屬偏高，尤其又逢兒童節前大漲價，等同懲罰家長、令人感覺市府帶頭搶錢。

每逢假日總吸引許多親子同遊的台北市立動物園即將調漲票價，除北市市民外，全票一率從60元漲為120原，優待票則是不分縣市從30元漲為60元，價格全數翻倍大漲，令許多民眾大喊吃不消。

王鴻薇今提出4理由反對動物園漲票價，首先是時機不對，雖動物園票價偏低，但也已行之多年，當前正值民生物價飛漲之時，不該此「湊熱鬧」跟著漲價；其次，動物園票價可檢討、微調，但一次就漲足一倍實在「太誇張」。

王鴻薇再指出，北市動物園作為北台灣最具規模的動物園，不可僅考量市民需求，也要考慮附近縣市民眾的可接近性；此外，相較如日、韓等國的動物園，如日本東京上野動物園成人票約台幣145元、南韓首爾動物園門票約台幣117元，，雖然均較北市更高，但若相比國民所得，120元的門票仍偏高。

王鴻薇表示，北市動物園每年吸引上百萬遊客，尤其多是家長帶著小孩出遊，北市府卻選在兒童節前大漲價，等同變相懲罰家長，前日前才宣布調漲停車費達2.5倍，直批市府應多顧慮民眾感受，不該動輒翻倍漲價，令人感覺市府帶頭搶錢。

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