柯砸150萬公帑出防疫書 挨轟淪黃珊珊「選舉大內宣」

台北市長柯文哲砸153萬印製500本北市防疫紀實書籍，內容挨批多處吹捧即將參選下屆市長的北市副市長黃珊珊防疫功績。（記者鄭名翔攝）

2022/02/27 15:15

〔記者鄭名翔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平歇，台北市長柯文哲就急著砸153萬印製500本北市防疫紀實書籍，不僅每本成本高達3000餘元，且內容多處吹捧即將參選下屆市長的北市副市長黃珊珊防疫功績，令北市議員簡舒培痛批，柯趁最後任期以市政資源為黃造橋鋪路，將北市府當作台灣民眾黨輔選工具，浪費大筆公帑進行選戰「大內宣」，實在厚顏無恥。

北市府︰黃珊珊作為防疫指揮官之一 有一定重要角色

北市府發言人陳智菡回應，一年多來北市累積許多珍貴防疫經驗，該書訪談一百多位受訪者，還原市府各機關、醫療院所與民間團體的防疫作為，不只是很好教材，也希望能帶來正能量；黃珊珊作為防疫指揮官之一，有一定露出及重要角色，非常正常。

北市府於24日在萬華區剝皮寮歷史街區演藝廳盛大發布《堅韌的疫誌--台北市防疫紀實》新書，柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤盡數出席，大談去年五月至七月間北市爆發嚴重本土疫情時的防疫表現，黃致詞時也自豪說道，與防疫人員一同在歷史建築剝皮寮「寫下歷史」。

然而當前疫情尚未平歇，柯文哲就急著出書誇耀防疫表現，由黃珊珊負責主持編篡計畫、北市府觀光傳播局出版，總花費高達153萬公帑印製500本、每本300多頁、市價350元的專書，平均每本成本超過3000餘元，且雖市府宣稱是紀錄百餘名前線防疫人員、醫護的抗疫紀實書籍，但全冊15章節中，黃珊珊的名字就貫穿其中14個章節。

簡舒培進一步細閱，發現這本名義以記錄前線防疫人員的書籍中，黃珊珊名字出現頻率達44次，不僅為眾人之冠、甚至還比柯文哲多出一倍有餘，且許多文句極具吹捧之能，包括大讚「未見過如黃一樣的副市長」、「為北市打下堅實防疫基礎」、「率先全世界提出「防疫旅館」等概念」等。

簡舒培痛批，向來主張E化的柯文哲為了幫黃珊珊選情造橋鋪路、擦脂抹粉，不惜拿著市政資源出版一本成本高達3000多元的紙本書籍，且內容極盡美化宣傳之能事，對於黃在疫情最嚴重時期爆發疫苗不當配發等負面爭議隻字不提，全然違背「紀實」之本意，實是為黃進行「選舉大內宣」。

簡舒培重轟，柯文哲於市長任期最後一年已「毫無顧忌、明目張膽」將市政資源投入豢養民眾黨，完全無視外界批評，公然將北市府當作黃珊珊輔選工具，不僅過去曾「寄生」垃圾車，如今又特出專書力捧，目的就是為了在今年選戰中使黃與民眾黨議員選情開出好成績，避免斷送自身政治生涯，實在厚顏無恥。

台北市長柯文哲砸153萬印製500本北市防疫紀實書籍，不僅每本成本高達3000餘元，且內容多處吹捧即將參選下屆市長的北市副市長黃珊珊防疫功績。（記者鄭名翔攝）

台北市長柯文哲砸153萬印製500本北市防疫紀實書籍。（記者鄭名翔攝）

台北市長柯文哲砸153萬印製500本北市防疫紀實書籍，不僅每本成本高達3000餘元，且內容多處吹捧即將參選下屆市長的北市副市長黃珊珊防疫功績。（記者鄭名翔攝）

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