桃園一家三口群聚再增11例 新北火鍋店店員也新增確診

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明今天新增60例COVID-19確定病例，分別為16例本土及44例境外移入。（指揮中心提供）

2022/02/27 14:53

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續多日個位數後，今日又上揚至兩位數，新增16例，包含桃園11例、新北5例，其中，桃園個案均與昨日公布感染源待釐清的桃園一家三口群聚相關，並新增3個家庭群聚。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，桃園新增11例有10例是昨日公布桃園一家三口群聚案中，案20485就讀幼兒園擴大採檢287人而確診，從案20553至案20562，包含3個家庭群聚，其中1個家庭有6人確診，其餘2個家庭各2人確診，檢驗Ct值介於21.2至26.2之間，有6人未滿10歲、1人10幾歲，以及3人30幾歲。

至於桃園另1例雖然不是幼兒園擴大採檢確診，但卻也與此案相關，是30多歲男性，為擴大採檢確診男童案20553就讀國小的老師，確診為案20563，是30多歲男性，曾打2劑AZ疫苗，因為2月24日出現喉嚨痛，26日自行就醫採檢陽性，Ct值是18.3。

在新北個案方面，先前公布雙北父子案中的父親、案20397曾到某火鍋店用餐，指揮中心昨已公布1名火鍋店員工確診為案20456，今日再新增另1名員工、30多歲男性確診為案20529，曾打1劑BNT疫苗，Ct值23.1，曾於2月21日、23日有喉嚨痛，另外他的同住家人有3人，包含父母與妹妹都確診為案20564至20566，Ct值14.4至18.1。

新北另一名個案則是案20567、50多歲女性，是先前宗教協會群聚相關人員，在居家隔離期滿採檢確診，Ct值17.5。

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