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    邱志偉籲民進黨團提案譴責俄羅斯 政府可盤點援烏項目

    民進黨立委邱志偉。（邱志偉國會辦公室提供）

    民進黨立委邱志偉。（邱志偉國會辦公室提供）

    2022/02/27 14:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，民進黨立委邱志偉今日呼籲，立法院民進黨黨團應該在開議後，盡速提出譴責俄羅斯、支援烏克蘭的決議文，並最短時間送交全院表決，民進黨團也可同時代表國會捐款烏克蘭，展現我們的決心。

    邱志偉指出，他要對俄羅斯提出嚴厲譴責，絕不接受任何侵略行為被合理化，也呼籲俄羅斯政府，應該立刻停止造成人間悲劇的戰爭行動，任何的戰火都沒有贏家，請俄羅斯政府立即撤軍，讓烏克蘭人民重拾正常生活，恢復日常秩序。

    邱志偉提及，由於立法院已經開議，呼籲民進黨團在開議後，盡速提出譴責俄羅斯、支援烏克蘭的決議文，也請行政院長在下週專案報告時，針對烏克蘭情勢部分，明確盤點各部會的資源，告知國會目前可以援助的項目有哪些。

    邱志偉表示，肯定蔡總統帶領我國立刻加入國際民主陣營的制裁行動，他同時也要提醒中國政府，不要在這個時候，還發起錯假訊息的資訊戰，意圖趁火打劫，進行文攻武嚇或進行政治統戰，這都是自絕於國際社會的錯誤及挑釁行為。

    他建議，雖然台灣與烏克蘭並無邦交，但是贊成我國國民可以在能力許可範圍內，對烏克蘭進行人道援助工作，不論是金錢或物資上的幫忙。

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