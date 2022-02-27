連勝文酸綠營出嘴保護台灣 蔣萬安籲不分黨派團結對外

針對時事問題，立委蔣萬安27日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2022/02/27 14:30

〔記者林良昇／台北報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，國民黨前主席洪秀柱稱「入侵者和受害者定義不是台灣說了算」，國民黨副主席連勝文更稱國民黨字典裡沒投降，質疑綠營是否出一張嘴保衛台灣，國民黨立委蔣萬安則強調，任何侵略領土主權的行為絕對嚴厲譴責，當國家面對關鍵時刻，要不分黨派團結一致對外。

俄羅斯侵略烏克蘭，連勝文稱國民黨字典裡沒有「投降」這兩字，反質疑綠營是否只會出一張嘴，用鍵盤保護台灣。對於是否認同連的言論，蔣萬安今下午受訪表示，烏克蘭有一對年輕情侶提前完婚，完婚後馬上拿起武器站上第一線捍衛國家，讓人非常感動﹔烏俄戰爭告訴我們，當國家面對關鍵時刻，不分黨派大家團結一致對外。

針對洪秀柱認為，在俄羅斯、烏克蘭與北約之間，入侵者和受害者的角色該如何定義，絕對不是由台灣說了算，不須迫不及待的衝上前線，扮演「抗俄制裁」的急先鋒。蔣萬安則否定洪的說法，認為俄羅斯對烏克蘭的軍事行動就是侵略領土主權的行為，絕對嚴厲譴責。

蔣萬安強調，俄羅斯對烏克蘭的侵入行為，當然予以譴責，這是國人透過外媒報導所感受到的，對於和平、反戰價值的堅持，是國人的共同共識，

蔣萬安說，台灣在此時此刻，呼籲蔡英文政府應仔細思考，是否可以提供人道救援的可能性，對於未來可能發生的問題預設好，包括對於全球供應鏈的衝擊、對於民生物資的影響等，都應該及早因應。

對於媒體詢問，國民黨內人士鼓吹「疑美論」，前總統馬英九今更說美國只會提供武器，不會出兵，蔣萬安認為，這次歐美看到俄羅斯對於烏克蘭的軍事行動，沒有即時伸出軍事援助，當中必須要好好仔細分析研究。

蔣萬安表示，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，大家都感受很深刻，都不願意看到戰爭的發生及對和平反戰價值的堅持，怎麼從當中學到寶貴的一課，大家都有一定的共識，當中台灣可以扮演什麼角色，是不是可以提供人道協助？用科技的戰略地位參與或盡一份國際社會一份子的心力，都可以一起思考。

蔣萬安則強調，任何侵略領土主權的行為絕對嚴厲譴責，當國家面對關鍵時刻，要不分黨派團結一致對外。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法