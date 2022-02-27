莫德納疫苗又來了！ 指揮中心：今晚122.46萬劑抵台

指揮中心宣布今晚將有122.46萬劑莫德納疫苗抵台。（指揮中心提供）

2022/02/27 14:20

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心表示，今年第三批採購莫德納疫苗122.46萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，後續提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至今年8月5日。

指揮中心於去年7月22日與美國莫德納公司簽署2年、共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有414.15萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑，及本批122.46萬劑。

根據指揮中心截至2月25日統計，國內COVID-19疫苗接種4681萬4037人次，包含AZ接種1519萬3472人次，莫德納接種1468萬8820人次，高端接種203萬6616人次，BNT接種1489萬5129人次。人口涵蓋率第1劑82.79%、第2劑76.70%、基礎加強劑接種率0.81%、追加劑接種率40.19%。

另外，第24輪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）追加劑疫苗明開打，指揮中心發言人莊人祥日前公布此輪提供縣市量能有166萬3038劑，已預約數僅63萬270人，預約率為37.9%。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法