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    幫腔俄羅斯入侵行徑 劉世芳轟洪秀柱：為侵略者擦脂抹粉

    立委劉世芳今日受訪砲轟，不要幫侵略者擦脂抹粉，洪秀柱是在削弱台灣對於外來侵略的警惕。（資料照）

    立委劉世芳今日受訪砲轟，不要幫侵略者擦脂抹粉，洪秀柱是在削弱台灣對於外來侵略的警惕。（資料照）

    2022/02/27 14:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，前國民黨主席洪秀柱在臉書發文質疑，在俄羅斯、烏克蘭與北約之間，到底誰是「入侵者」和「受害者」，絕不是由我們說了算，台灣無須迫不及待地衝上前線，扮演「抗俄制裁」急先鋒。對此，民進黨立委劉世芳今日受訪砲轟，不要幫侵略者擦脂抹粉，洪秀柱是在削弱台灣對於外來侵略的警惕。

    洪秀柱更質疑，將台灣的未來和生路全然託付予美國這樣的「盟友」，是萬無一失的選擇嗎？無視地緣政治的現實面，一意孤行的「親美」到底，難道就真的體現了正義和良善嗎？

    劉世芳表示，俄羅斯想侵略烏克蘭已籌畫多時，這段期間內，包括美國在內西方國家都警告俄羅斯不要侵犯他國土地，洪秀柱警告台灣政府不要扮演「制裁急先鋒」，除了幫俄羅斯擦脂抹粉外，也是在削弱台灣對於外來侵略的警覺。

    劉世芳指出，俄羅斯藉口烏東二小國獨立受阻，而派出維和部隊就是侵門踏戶第一步，拋出烏克蘭去軍事化、去納粹化的理由，而祭出特別軍事行動，已經是公然發動戰爭。這些呼嘯突襲的飛彈、碾壓烏克蘭土地的坦克和俄羅斯軍隊，絕對不會是虛擬世界的戰爭行為。

    劉世芳強調，中國的共產主義和俄羅斯共產政權系出同源，共產主義的本質其實就是獨裁政權，毛澤東從蘇聯那邊學到民族解放陣線，以民族主義解放名義壓迫弱小民族。台灣身為民主陣營一員，不能自外於國際社會，更不能無視侵略者的野心，保持沉默就是默認俄羅斯入侵弱小國家的藉口是正當的，洪秀柱的發言非常不恰當。

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