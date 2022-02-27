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    首頁　>　臺北市

    本土上升至兩位數+16 境外+44

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增16例，境外移入新增44例。（本報製圖）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增16例，境外移入新增44例。（本報製圖）

    2022/02/27 14:09

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增16例，境外移入新增44例；另確診個案無新增死亡。

    指揮中心表示，新增本土個案為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5至70多歲。

    指揮中心說明，新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（7例）、越南及澳大利亞（各3例）、馬來西亞及印尼（各2例）、香港、德國、新加坡、千里達及托巴哥、薩爾瓦多、加拿大、英國、阿根廷、瑞士、義大利及孟加拉（各1例）移入，另16例調查中。入境日介於今年2月12日至2月26日。

    指揮中心統計，目前國內累計20433例確診，分別為4953例境外移入，15426例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

    其中，853例死亡，包含839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

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    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

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