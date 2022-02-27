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    蘇貞昌：安康接待室未來交由文化部規劃

    灰暗的低矮建築正式當年審訊政治犯的接待室。（記者邱書昱攝）

    灰暗的低矮建築正式當年審訊政治犯的接待室。（記者邱書昱攝）

    2022/02/27 14:01

    〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今天與行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊等人赴新北市新店區，參訪國民黨威權時期審訊政治犯的安康接待室，針對後續的保存等議題，蘇貞昌表示，未來會交由文化部與景美人員園區規劃，也責成行政院政務委員羅秉成組跨部會小組，盼轉型正義的方方面面都能做好，將當年不公不義的現場留為歷史的教訓。

    這處神秘的平房，是位在新北市新店區雙城路一處山坡上，灰暗的色調更加凸顯當年審訊政治犯的恐懼。法務部調查局王俊力解說，在威權時代，調查局於台北市吳興街三張犁設立偵訊室，隨著當地蓬勃發展，在1974年又於此處興建審訊室。

    王俊力表示，依據空照圖顯示，園區的面積有一萬六千多平方公尺，建造四棟一層樓的平房，包含宿舍、休養、工作及生活區，而工作區就是進行偵訊，布置有4間小型偵訊室及專案閱卷室等，根據統計約有148人在此受到偵訊，而目前提列永久保存共有1243案券，全數移轉給檔案管理局。

    他也說，現在配合國家人權園區在此處進行3D影像建檔及拍攝作業，日後會將產權交給文化部管理。

    促轉會代理主委葉虹靈說，拼湊這40多年被壓抑的歷史，第一要素是人，藉由勇敢獻身出來說明證詞的政治犯，也延伸到採集參與的警總高階官員、情治人員，是還原歷史的要素，第二則是檔案，像是美麗島報告、相關文件、監視器系統平面圖等，也是重要資訊。

    最後的要素是場地，包含當年使用壓迫、逮捕、審判人民的空間，她說，然而這部分卻相對不足，像是原本軍法處東側的看守所已成為喜來登飯店，僅剩部分的小琉球職三總隊牆面等，沒有遺跡留下就不知道歷史。

    葉虹靈表示，促轉會是任務型機關，不是單一保存個案，而是將不義遺址等銜接給相對應的機關，也賦予正確性、人權園區活用。

    眼看政治受難者們年事已高、逐漸凋零，蘇貞昌也說，政府已成立促轉基金，對於未盡到的轉型正義，由促轉會提升到行政院成立會抱，並由相關機關承接，呼籲國人要堅定自由、得來不易的民主，更向前輩致敬。

    調查局也將整理過後的相關檔案給予對應的部會整合。（記者邱書昱攝）

    調查局也將整理過後的相關檔案給予對應的部會整合。（記者邱書昱攝）

    安康接待室的機電系統。（記者邱書昱攝）

    安康接待室的機電系統。（記者邱書昱攝）

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