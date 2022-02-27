俄佔車諾比核廠輻射值飆29倍 原能會：軍車攪汙土仍在可控範圍

車諾比核電廠。（美聯社資料照）

2022/02/27 14:06

〔記者羅綺／台北報導〕烏俄戰爭爆發後，俄羅斯佔領了位於烏克蘭與白俄羅斯邊界的車諾比核電廠，當地觀測輻射值增加29倍，原能會今日表示，主因是重型軍用車輛進入，攪動車諾比意外事故汙染土壤，數值偏高但仍在可控範圍內。

昨日有媒體報導「俄羅斯佔領車諾比核電廠，輻射值增加29倍飆升至93000微西弗」，原能會表示，該內容是參考國外學者推特內容，原文提及在核電廠燃料池輻射值最高達每小時93000nSv，nSv單位是奈西弗，與我國常用環境輻射測量單位微西弗相比較，差了一千倍。所以原文所述的93000奈西弗，換算為微西弗，應為93微西弗。

原能會查證，國際原子能總署（IAEA）2月25日於官網發表聲明，由烏克蘭核安監管當局通報，車諾比電廠附近周圍輻射值高達每小時9.46微西弗，主要原因是重型軍用車輛進入，攪動車諾比意外事故污染土壤所造成，但IAEA強調此數值雖然偏高，但仍在輻射管制區可控範圍內，不會對公眾造成危害。

原能會指出，IAEA昨日再次於官方網站發表說明，表示目前烏克蘭監管當局（SNRIU）通報境內4座核電廠15個機組仍保持穩定正常運轉。IAEA也對烏克蘭局勢表達關切，並嚴正呼籲各方應避免採取任何對核設施安全運轉造成危及的措施與行動，再次強調任何武裝攻擊或威脅和平目的行動，都有可能對人類健康和環境造成影響。

原能會經查歐盟環境輻射監測網（REMon）即時監測數據，目前烏克蘭以外相關國家環境輻射值尚無明顯異常。

原能會輻射偵測中心全國63座即時環境輻射監測站顯示，目前國內環境輻射監測值均在背景輻射變動範圍內，一切無異常，原能會輻射偵測中心也會加強空氣取樣與放射性落塵分析，請民眾放心。

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