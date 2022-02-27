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    連勝文大嗆「塔綠班」鍵盤護台 趙天麟：投誠中共換平安？

    趙天麟今日受訪痛批，連勝文只在傳達「我們應該向對岸投降，我們應該向中共投誠，我們才能換來安全跟平安，這是你想要達到的目的嗎？太令人遺憾了！」（資料照）

    趙天麟今日受訪痛批，連勝文只在傳達「我們應該向對岸投降，我們應該向中共投誠，我們才能換來安全跟平安，這是你想要達到的目的嗎？太令人遺憾了！」（資料照）

    2022/02/27 13:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄烏戰火未歇，國民黨副主席連勝文在臉書發文宣稱，國民黨自1949年以來，捍衛中華民國，保護台灣，從未屈服於武力的脅迫之下。創黨以來字典裡就沒有「投降」這2個字！並質疑「塔綠班」面臨同樣的關頭，是否只會用鍵盤保護台灣。對此，民進黨立委趙天麟今日受訪痛批，連勝文只在傳達「我們應該向對岸投降，我們應該向中共投誠，我們才能換來安全跟平安，這是你想要達到的目的嗎？太令人遺憾了！」

    趙天麟指出，國民黨有沒有投降過，這是國民黨民國38年逃到台灣以後，「見仁見智」的問題，他尊重連的說法。既然連勝文認為國民黨沒有投降過，那為什麼要在烏克蘭面對人道的悲劇，被侵略的時候，散播這樣投降的言論？

    趙天麟批評，連勝文的父親過去享受黨國資源，連勝文在台灣也有一定發言權，這個時候不就應該向全世界普世價值一樣，聲援烏克蘭就好了。這些包裝不過就是傳達一種訊息，「我們應該向對岸投降，我們應該向中共投誠，我們才能換來安全跟平安，這是你想要達到的目的嗎？太令人遺憾了。」

    趙天麟強調，在這個階段，應該是要去譴責俄羅斯侵略行為，並聲援烏克蘭人，此時說三道四及搞內部鬥爭，「都是一個令人及其遺憾的說法」。

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