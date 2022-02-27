蘭陽博物館、天祥及太魯閣停車場將滿 蘇花午後北返壅塞

台8線天祥及太魯閣地區停車場將滿，圖為中橫台8線167K+260路段停車場。（圖擷取自公路總局智慧化省道即時資訊服務網）

2022/02/27 13:35

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天是228連假第2天，公路總局表示，截至中午12時止，省道主要幹道、觀光景區及銜接國道部分路段陸續出現車多、壅塞情形，包含北部台2線紅樹林路段、台2線萬里至大武崙、台9線碧潭路段至青潭溪路段、台61線鳳鼻隧道北口路段至竹港橋路段及台65線土城接國3路段，中部台74線接國3路段、台14甲線霧社至清境農場及台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段、台18線中埔路段、台19甲線關廟路段、台86線關廟接國3路段及東部台9線蘇花公路等。台2線頭城蘭陽博物館停車場將滿、台8線天祥及太魯閣地區停車場將滿。

公路總局預估，中午過後將有車多或壅塞情形路段，觀光風景區部分，包含北部台2線及台2乙線淡水路段、台2線東北角 （萬里至大武崙、福隆至瑞濱） 路段、台3線大溪至慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台21線日月潭周邊及台14甲線霧社至清境農場路段，南部台26線墾丁路段等；銜接國道部分，包含台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道路段及台86線國3關廟交流道等。

此外，多處觀光風景區停車場車多，台2線頭城蘭陽博物館停車場將滿、台8線天祥及太魯閣地區停車場將滿；另外已有停車率達7成以上停車場，包含北部台2線萬里至大武崙、台9甲線烏來，中部台14甲線清境農場、台21線日月潭，南部阿里山森林遊樂區。

另外，蘇花路廊除了地區性遊憩旅次南來北往外，預計下午將開始出現北上返工車流，下午3點至晚上8點可能車多壅塞。

公路總局預估今天省道以及快速道路車多和壅塞路段共17處，包括台61線中彰大橋北向 16-19時、台3線苗栗大湖路段南下11-17時、北上 12-18時；台18線21k（中埔交流道路段）西向 16-18時；台86線17k-19k歸仁交流道-台19甲線路口（往國道3號關廟交流道）東向 10-13時；台9線69k+900~71k+600（礁溪路段）北上 15-24時；台1線437k+014（水底寮路口）北上 15-19時；台21線60k~62k（日月潭周邊九龍路口至水社路段）段11-18時。

台74線銜接國道3號霧峰系統、快官系統西向9-13時、西向 18-19時、東向 7-14時、台14甲線0k~9k+500（霧社至清境農場路段）東向 9-14時、台65線至國道3號土城交流道、台3線41k+500~35k+800（大溪交流道口~大溪老街入口）、台7線1k+100（大溪~慈湖路段）南下15-18時、北上15-19時，台2線0k+650、台2乙線12k~19k（關渡~淡水路段）東向11-15時和西向15-19時。

台2線49k+850（萬里~大武崙路段）東向10-17時、西向15-21時，台2線49k+850（萬里~大武崙路段）台2線99k+300~103k與台2丙線交叉口（福隆~瑞濱路段）西向16-20時，台9線103k+900~176k+935（蘇花路廊）北上15-20時。

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