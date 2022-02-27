俄烏衝突下嚴密掌握敵情 國軍發布多款飛彈射擊影片秀嚇阻戰力

國軍發布「萬全準備、確保國家安全」影片，展現防衛戰力。（擷取自國防部影片）

2022/02/27 13:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕俄羅斯本月24日對烏克蘭發動軍事攻擊，我國國防部今日表示，因應俄烏軍事衝突發展及敵情威脅，今發布「萬全準備、確保國家安全」影片，強調三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握，國軍有能力、有決心善盡保國衛民的使命職責。

根據國防部發布的影片內容，除了展現戰車、裝甲車與海上艦艇偵巡，以及戰機、戰車、火砲實彈射擊等畫面，也發布包括雷霆2000多管火箭、艦載標準防空飛彈、天弓防空飛彈、海劍二防空飛彈、雄三反艦飛彈等火箭彈、飛彈射擊的畫面。國防部表示，國防實力是和平最大的保障，「唯有做好戰備，才能止戰；為了止戰，我們必須做好萬全準備。」

國防部表示，近期在各地、無分晝夜，都可以看見國軍戰備偵巡的畫面，不僅是官兵展現保家衛國責任與決心的例行訓練，也是國軍平戰合一、時時都訓練，積極為提升國防戰力所做的努力。

國防部強調，國家安全無可取代，國軍全天候堅守崗位，從未懈怠。為了因應安全威脅，為了達成防衛固守，國軍帶著敵情練兵，嚴密情監偵作為，發揮聯合作戰效能，做萬全的準備，建立敵人不敢進犯的可峙戰力。而「團結一致，守護台灣」，國軍精實訓練，永續強化防衛作戰實力，始終堅定「自己國家自己保衛」的信念，更深信「堅定的防衛決心，堅強的國防力量，才能確保國家安全與區域和平穩定。」

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