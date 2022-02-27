乍暖還寒變化大 氣象局︰這週3波東北季風 冷暖交替3次

今天一股東北季風稍增強，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。（中央氣象局提供）

2022/02/27 12:24

〔記者陳心瑜／台北報導〕昨228連假首日全台回暖轉乾，不過，今天又有一波東北季風增強影響北台灣，中央氣象局預報員林定宜形容，這週乍暖還寒有三波，頻繁冷暖交替共有三次，因共有三波東北季風增強，前兩波強度預估僅會影響北台灣和宜花地區高溫稍降，迎風面北部、東北部可能有局部短暫雨，第三波強度仍可能有變化，須持續觀測。

氣象局指出，今天有一小股東北季風增強，但只會影響北台灣高溫，中南部還是多雲到晴，影響北台灣、宜花地區的高溫會稍降，回到19至21度左右；中部及台東約24、25度，南部及恆春半島26度；各地夜間清晨低溫還是偏冷。

林定宜說，今天有本週第一波東北季風增強，迎風面比較容易下雨，北部、東北部轉涼且多雲偶飄雨，宜花東以及北部有可能有局部短暫雨，因為不像前陣子有華南雲雨區東移影響，水氣沒有像前陣子多，主要是隨著東北季風的地形性降雨，而中南部須留意早晚較涼，日夜溫差大，白天舒適到溫暖。

林定宜說，明天東北季風再減弱，台灣附近轉為吹東南風，東半部24至26度、北部25、26度；中南部29度，明後天都是春暖花開的天氣。週三再一波東北季風，北部高溫降了4至5度，約20至21度。

另外，今天清晨嘉義、台南、澎湖都有霧，竹苗能見度也不佳，未來一週東北季風沒有增強，東風或東南風吹拂的日子像是今天至週二、週四夜晚至清晨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，離島交通往返請多留意航班相關資訊。

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