美河市弊案》高嘉濃稱「疫情嚴峻不會逃亡」仍遭延長限境8月

台北市聯合開發處前處長高嘉濃。（資料照）

2022/02/27 08:49

〔記者楊國文／台北報導〕疫情嚴峻，成為貪污犯不會逃亡海外的保證？

台北巿政府聯合開發處前處長高嘉濃、前課長王銘藏，被控在捷運新店機廠聯合開發案（美河巿弊案），使用不實鑑價報告，低估土地成本、高估建築成本，致使北巿府損失逾20億元，高院更一審依貪污罪的「「對主管事務犯圖利罪」，重判高10年、王4年徒刑，高院日前開庭時，高聲稱，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，他不可能逃亡，但高院評議後仍認定高2人都有逃亡之虞，裁定自3月1日起均延長限出境、出海8個月。

高嘉濃、王銘藏因不服更一審判決，均上訴最高法院審理中，由於他們遭限制出境、出海8個月的處分，均將於2月28日屆滿，最高法院因為是法律審，日前委託高等法院開庭並傳訊他們，裁定是否將他們延長限制出境、出海等處分。

高院開庭時，高嘉濃指稱，交保後，均有準時到庭，並無逃亡之虞，而且目前武漢肺炎疫情嚴重，太太、家人也都在國內生活，生活重心在國內，絕無潛逃、滯留國外可能性。

王銘藏辯稱，自始即坦承犯行，並投入國內宗教活動，他無妻兒相伴，海外亦沒有親人可依靠，因此無逃亡之虞。庭末，高、王2人均請求高院勿再限制出境、出海。

不過，高院認為，高、王涉圖利罪，且犯罪嫌疑重大，分別被判刑10年、4年，司法實務上，被判重罪常伴隨逃亡的高度可能，有相當理由足認2人有逃亡之虞，為使審判能順利進行，因此裁定2人均自3月1日起均延長限制出境、出海8個月。還可抗告。

北捷聯開處前課長王銘藏。（資料照）

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