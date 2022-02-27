一日北高挨批選舉造勢 柯P怒嗆林穎孟：小小年紀就抹黑造謠不簡單

台北市長柯文哲挑戰一日北高，清晨出發。（記者田裕華攝）

2022/02/27 07:18

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲挑戰自行車「一日北高」活動，今早從台北市關渡宮出發，而民眾黨各參選人也出席加油；對於北市議員林穎孟批活動淪為選舉造勢，柯文哲表示，已事先交代參選人不得穿競選背心、喊口號等，但仍被抹黑成政黨動員，反嗆「小小年紀就學會抹黑造謠實在不簡單」。

柯文哲今清晨5點半先至關渡宮內上香參拜，隨後準備騎上自行車，挑戰晚間抵達目的地至高雄市大義國中，全程約365公里的「一日北高」；而包括民眾黨市黨部、市議員參選人全數出席，柯文哲車隊出發時，每個競選人也拿著印有自己名字的看板在路邊大聲加油。

而活動前引發外界質疑是以市政資源直通黨務，林穎孟更直批已淪民眾黨競選造勢活動、濫用市府資源；對此，柯文哲表示，事前就以特別交代參選人不得穿競選背心、喊競選口號等，但仍被抹黑成政黨動員，反嗆林「小小年紀就學會抹黑造謠實在不簡單」。

此次「一日北高」行雖由自由車協會主辦，但台北市政府仍予以補助，且民眾黨也透過鼓勵騎單車形式大力宣傳、爭取曝光，仍遭外界質疑市政、黨務分不清；對此，柯文哲則冷回「不用回應」。

台北市長柯文哲挑戰一日北高，清晨出發，行前發表談話及接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

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