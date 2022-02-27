柯文哲「一日北高」今早出發 須全程戴口罩添難度喊「盡力啦」

柯文哲一日北高單行,一早在關渡宮前出發,行前並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

2022/02/27 07:14

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲再次挑戰「一日北高」活動，今清晨騎上自行車從台北市關渡宮出發，目的地為高雄市，柯文哲出發前受訪表示，有人問都已63歲有無把握騎到高雄，自己則認為「沒騎怎麼知道、凡事盡力而為」，但也直呼此次須全程戴口罩是一大挑戰，「盡力啦！」

柯文哲此次一日北高自行車挑戰，今清晨6點從台北市關渡宮出發，預計明凌晨2點抵達高雄市大義國中，全程約365公里；民眾黨部於出發點關渡宮及沿途的新竹代天府、彰化伸港寶天公、嘉義布袋大眾廟，至終點中大義國中均規劃加油點。

柯文哲為備戰此次「一日北高」行特集訓約3個月，而準備參選下屆台北市長的副市長黃珊珊也參與挑戰、目標至台中市，但因行前集訓使用北市西松高中場地，遭議員砲轟濫用特權、違反防疫規定；對此，柯文哲今輕描淡寫稱，「這也還好，總要有人刻意攻擊那也沒辦法。」

柯文哲説，被問到已63歲有無把握能騎到高雄，自己則認為「沒騎怎麼知道、凡事盡力而為」，但也直呼此次須全程戴口罩是一大挑戰，尤其眼鏡會一直起霧，只能「盡力啦！」

而今早民眾黨北市黨部、議員參選人均出席，面對子弟兵「熱情相挺」，柯文哲稱，此為勵志活動，覺得蠻有趣的，隨後就準時於6點騎上車出發，而民眾黨參選人則手持印有自身名字看板沿途加油。

柯文哲「一日北高」今早出發 須全程戴口罩添難度。（記者田裕華攝）

柯文哲一日北高單行,一早在關渡宮前出發,行前並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

柯文哲一日北高單行,一早在關渡宮前出發,行前並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

柯文哲一日北高單行,一早在關渡宮前出發,行前並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

柯文哲一日北高單行,一早在關渡宮前出發,行前並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

柯文哲一日北高單行,一早在關渡宮前出發,行前並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

柯文哲一日北高單行,一早在關渡宮前出發,行前並接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

柯文哲「一日北高」今早出發 須全程戴口罩添難度。（記者田裕華攝）

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