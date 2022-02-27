為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    228連假第2天》國道「13路段」易壅塞 國5估塞到半夜

    高速公路。示意圖

    高速公路。示意圖

    2022/02/27 06:43

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（27日）是228連假第2天，交通部高速公路局預估今天國道將湧現旅遊及收假車潮，共多達13處易壅塞路段，平均行車時間為平日的3至7倍。高公局建議北向用路人上午時段出發、南向下午時段出發，像是建議國5北向於上午9時前出發；中部地區北向中午12點前出發；西部國道南向中午12時後出發。

    高公局預判，今天13處易壅塞路段包括：國1南向上午8點至中午12點楊梅─新竹、上午10點至中午12點彰化系統─埔鹽系統；北向下午2點至晚間8點西螺─埔鹽系統、下午4點至晚間9點苗栗─湖口、上午10點至中午12點圓山─大華系統；國3南向上午9點至中午12點土城─關西、上午10點至中午12點快官─霧峰系統；北向下午4點至晚間8點竹山─中興、草屯─霧峰、關西─大溪；國5南向上午6點至下午3點南港系統─頭城；北向上午11點至深夜12點宜蘭─坪林。國6西向下午4點至晚間7點舊正─霧峰系統。

    高公局預估今天國道雙向交通量為115百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

    國道今天管制措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

    今天連假第二天國道交通疏導措施。（高公局提供）（記者陳心瑜攝）

    今天連假第二天國道交通疏導措施。（高公局提供）（記者陳心瑜攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連假首日湧車潮！國道部分路段龜速 6大塞車路段必看
    2022/02/26 08:51

    連假首日湧車潮！國道部分路段龜速 6大塞車路段必看
    連假收假日 國5湧車潮頭城-坪林時速不到40公里
    2021/03/01 10:31

    連假收假日 國5湧車潮頭城-坪林時速不到40公里

    台中哪區成自住客新選擇？
    國1、國3部分路段 一早壅塞時速低於30 這14處路段最易塞
    2021/02/28 09:05

    國1、國3部分路段 一早壅塞時速低於30 這14處路段最易塞
    二二八連假第2天 估國道14路段易壅塞
    2021/02/27 18:21

    二二八連假第2天 估國道14路段易壅塞

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    228連假下午車潮稍減 國5與屏東燈會仍塞爆
    2019/02/28 16:59

    228連假下午車潮稍減 國5與屏東燈會仍塞爆
    228連假明收假 預估北上車流下午湧現
    2016/02/28 17:51

    228連假明收假 預估北上車流下午湧現
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播