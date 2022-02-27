228連假第2天》國道「13路段」易壅塞 國5估塞到半夜

高速公路。示意圖

2022/02/27 06:43

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（27日）是228連假第2天，交通部高速公路局預估今天國道將湧現旅遊及收假車潮，共多達13處易壅塞路段，平均行車時間為平日的3至7倍。高公局建議北向用路人上午時段出發、南向下午時段出發，像是建議國5北向於上午9時前出發；中部地區北向中午12點前出發；西部國道南向中午12時後出發。

高公局預判，今天13處易壅塞路段包括：國1南向上午8點至中午12點楊梅─新竹、上午10點至中午12點彰化系統─埔鹽系統；北向下午2點至晚間8點西螺─埔鹽系統、下午4點至晚間9點苗栗─湖口、上午10點至中午12點圓山─大華系統；國3南向上午9點至中午12點土城─關西、上午10點至中午12點快官─霧峰系統；北向下午4點至晚間8點竹山─中興、草屯─霧峰、關西─大溪；國5南向上午6點至下午3點南港系統─頭城；北向上午11點至深夜12點宜蘭─坪林。國6西向下午4點至晚間7點舊正─霧峰系統。

高公局預估今天國道雙向交通量為115百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

國道今天管制措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今天連假第二天國道交通疏導措施。（高公局提供）（記者陳心瑜攝）

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