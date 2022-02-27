國際醫療開放來台求孕 醫師：至少百人苦等台灣開門

台灣人工生殖技術成功率和CP值都很高，因此不少外籍人士排隊等著來台一圓父母夢。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/27 00:43

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部規劃3月1日起，開放國際醫療來台對象除了原本生命垂危的重症患者外，將新增來台進行人工生殖的求子者。對此，在台醫師樂見其成，更直言台灣人工生殖技術CP值高，至少已有百人苦等台灣政府開門，期盼來台一圓當媽夢。

台灣生殖醫學會常務理事李茂盛表示，相對於國外人工生殖成功率約30%、40%，一個療程費用上看25萬至30萬元，台灣成功率可達50％，且費用約12萬至15萬元，堪稱「價廉物美」。

李茂盛指出，人工生殖通常不含基因檢測約1、2個月可完成，含基因檢測可能3、4個月，卵子較少則有機會要到半年。以茂盛醫院為例，疫情發生後，經衛福部核准、來台進行人工生殖一年約20幾人次，較過去200、300人次，等於剩下不到1成。

李茂盛認為，疫情已相對穩定，政府鬆綁是正確決定，畢竟醫療不分國界，應該提供援助，尤其生小孩有最佳年齡，實在沒有辦法等。就該院來說，現至少百位外籍人士等待來台進行人工生殖，不時詢問「台灣何時開放？」，也有一、兩百人胚胎已在台灣，希望來台繼續相關療程。

中華民國生育醫學會理事長張帆也認為，現在開放是台灣重新輸出醫療好的開始，相信一定會有人來，只是疫情發展兩年多，期間患者來不了，而懷孕具有時間敏感特性，2年前能生，2年後未必可生，過去約定的患者應該有所改變，可能要重新開始。

張帆也提到，以往來台進行人工生殖以中港澳為大宗，有人會來找卵源，以及台灣胚胎著床前基因診斷技術佳，有助確保胚胎品質，吸引不少人前來，接下來是否仍如昔日，需要持續觀察政策發展。

至於新南向國家，張帆提到，泰國很早就發展生殖醫學，且費用便宜，加上地理位置轉機方便，更吸引其他國家民眾前往，還有馬來西亞、越南等後起之秀，來台人數可能較有限，但仍有像是菲律賓等地是比較偏向到台灣接受療程。

以整體國際醫療來說，回顧2020年各國受到疫情肆虐，台灣疫情相對穩定，甚至醫療量能尚有餘裕，仍曾開放國外就醫需求民眾來台。根據衛福部統計資料，2020年在台國際醫療較前一年、未發生疫情時減少41％，但仍有22.3萬人次，產值95億元，東協十國占41％，中國占18.4％。

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