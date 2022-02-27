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    王定宇批弱化台灣國防 國民黨團譴責抺黑：保留法律追訴權

    民進黨立委王定宇批評藍營長期弱化台灣國防，立法院國民黨團譴責抹黑、謀取個人政治利益。（資料照）

    民進黨立委王定宇批評藍營長期弱化台灣國防，立法院國民黨團譴責抹黑、謀取個人政治利益。（資料照）

    2022/02/27 00:09

    〔記者陳昀／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，國際局勢動盪，我國政府也嚴防中國藉機認知作戰，民進黨立委王定宇今天評論時，批評藍營長期弱化台灣國防，論調如同侵略者。立法院國民黨團深夜透過新聞稿譴責王定宇抹黑、謀取個人政治利益，要「保留法律追訴權」。不過，在法律實務上，追訴權不能保留也不能放棄。

    王定宇今早在臉書發文評論烏俄局勢時發，國民黨的孫文學校提倡和平協議，甚至有成員提出金門撤軍，藍營長期企圖弱化台灣國防，部份藍營人士也提出非軍事化可以省錢，或是倡議在美、中之間中立，甚至是「一中」、貶低台灣實力、軍購無用等謬論，這些論調和侵略者相同，也許才是台灣最大的威脅。

    國民黨深夜透過新聞稿表示，針對王定宇指控國民黨長期企圖弱化台灣國防等不當抹黑式發言，國民黨團發表聲明，嚴厲譴責，並「保留法律追訴權」。

    國民黨團表示，國民黨主政期間，嚴守並維護中華民國國家尊嚴及主權完整的立場從未改變，馬政府期間是兩岸分治以來最和平時期，全世界有目共睹，但馬政府依然未放棄建軍備戰，在民進黨蔡英文政府主政5年來，歷次重大軍購案，國民黨團也從未杯葛，在立法院對國軍的支持更是國人所共見，難道只有王定宇委員没看見？

    國民黨團痛斥，王定宇今日之不實言論，凸顯他只會利用國際事件對國人進行認知作戰，抺黑國民黨、製造對立謀取個人政治利益，提高自身的網路聲量，「王定宇委員，你不抺黑就不會發言了嗎？現在國人最希望看見的是政府具體的因應作為，不是你這番大內宣式的不實言論。」

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