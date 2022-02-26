將隨龐皮歐訪台！余茂春：台灣對中共有足夠戒心 比烏克蘭安全

美國前國務卿龐皮歐（左）即將於3月2日訪台，學者余茂春（右）同行。（擷取自Mike Pompeo推特）

2022/02/26 23:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，外界關注台海情勢是否受牽動。即將訪台的學者余茂春在今晚播出的電視專訪指出，烏克蘭有很多弱點，也對俄羅斯掉以輕心，不像東歐國家有必要的戒心，台灣與烏克蘭不一樣，對中共有足夠戒心，加上蔡政府在戰略上與美國等民主國家站在一起，「台灣比烏克蘭更加安全」。

余茂春說，美國對亞太尤其對台灣的政策，從川普政府時期，已有革命性的飛躍。台灣不再是不是中美關係的一個最重大話題，因為美國把中共看成「侵略鏈」，中共不只是對台灣有侵略意圖，對日本、印度、越南等南海國家都是，台灣不過是其中的一個步驟。如果讓中共走出第一步，將不可避免有第二步、第三步。

在保衛台灣方面，余茂春認為，周邊國家對於中國的侵略鏈感受特別深，包括日本及澳洲等領導人也都明確表示，如果台灣受到武力威脅，要站在台灣這邊。美國說得更清楚。而且川普政府開創新局面後，從拜登政府提的印太戰略報告等也看到，這個方向沒改變，也沒法改變。

他強調，防衛台灣是民主國家共同責任。台灣如果讓中共完全控制，亞洲民主及世界民主將遭受打擊，中共對台灣動武，遭到制裁更加嚴厲。相較於俄羅斯與世界經濟不那麼密切，中共不一樣，承受打擊將更大。

美國前國務卿龐皮歐即將3月2日將訪台，余茂春同行，他是美國海軍官校東亞和軍事史教授，曾在川普政府擔任美國國務卿龐皮歐政策規劃辦公室中國政策首席顧問，他在今晚播出的汪浩、矢板明夫主持的電視專訪指出，從川普政府開始，美國對台及對華政策，乃至全球外交政策有著革命性轉變，「台灣起的作用更顯得突出」。當時主導外交政策的龐皮歐，被譽為最親台的國務卿固然沒錯，更大的背景是，美國對自由民主台灣高度欣賞，並把美台關係發展一個新的高度。

今年是美中簽訂上海公報50年，余茂春批判，由於冷戰背景，當年尼克森總統與毛澤東建立的格局，就是尋求共同利益，而不是尋求共同價值，水火不容的價值觀擱置不談，這實際是妥協、是賭博。到川普政府才重大改變。最大改變，就是對中共的誠信徹底失望，如同龐皮歐所說，與中國打交道要「先從不信任開始」。就像台灣人民對中共不信任也是全世界最高。中美關係應完全拋棄只看共同利益而不看價值觀，美中台關係實質，就是自由民主與專制獨裁的爭鬥，這也更加顯示台灣的重要性。

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