柯文哲挨批特權借教室練體能 簡舒培：踐踏自己的規定還自圓其說

議員簡舒培質疑，市長為了作秀要練騎自行車，與市政有何關係？（取自簡舒培臉書）

2022/02/26 22:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲將於2月27日進行「一日北高」，卻被台北市議員李柏毅、議員參選人田方倫爆料，柯無視疫情升級，違反西松高中規定，特權使用學校自行車室偷練體能；北市府則回應，市長非屬校外不特定人士，不屬「不外租借場地」範疇；議員簡舒培對此批評，市長為了作秀要練騎自行車，與市政有何關係？為了方便，踐踏自己所訂下的規定，還自圓其說，柯文哲的臉皮果然比恐龍還厚。

北市府發言人陳智菡今表示，借場地皆有付費、送防疫計畫書備查，並無特權，市長、副市長基於公務需求經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬「不外租借場地」範疇，更未違反當時防疫規範。

簡舒培批評，柯市長被抓特權、帶頭違反防疫規定，違規進校園校園場地練身體，只為北高一日自行車作秀，利用市府資源補助一日北高自行車活動，衝民眾黨聲量，拉抬議員候選人。

簡舒培表示，柯文哲事前訓練體能的場所，竟是違反防疫規定，使用北市某市立高中場地，不外借的學校場地，卻給市長「練身體」，農曆過年前，柯文哲將北市防疫升為2.5級警戒，根據防疫指引，北市高中職室內場地是不開放，且該校官網上也公告「室內場地不外借」。

簡舒培質疑，面對批評，柯團隊竟瞎扯「市長因公務常要進出校園，不屬不外借的範疇」，讓人三觀大開，為作秀要練騎自行車，與市政有何關係？

簡舒培指出，柯過去曾說「法律是用來遵守的，不是拿來參考的」，現在為方便，踐踏自己所訂下的規定，還自圓其說，柯文哲的臉皮果然比恐龍還厚。

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