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    美艦航經台海之際 8架共機襲擾西南空域

    國海軍驅逐艦「拉爾夫．強森號」今天通過台海之際，中共軍機持續襲擾台灣西南空域。（國防部提供、路透；本報合成）

    國海軍驅逐艦「拉爾夫．強森號」今天通過台海之際，中共軍機持續襲擾台灣西南空域。（國防部提供、路透；本報合成）

    2022/02/26 20:05

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍驅逐艦「拉爾夫．強森號」今天通過台海之際，中共軍機持續襲擾台灣西南空域。空軍今晚證實，中共解放軍8架次軍機今天日間襲擾我國防空識別區西南空域，空軍則依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，防空飛彈追監。

    空軍司令部今晚7點30分在國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態；根據空軍公布圖資，中共解放軍2架次「殲16」戰機、4架次「殲11」戰機於今天日間都是由東沙島東北方空域，進入我國防空識別區，襲擾我西南空域，飛行一小段距離後，即依相似路線飛離我國防空識別區。

    至於2架次「運8」反潛機則自台灣海峽中線以南空域，進入我國防空識別區西南空域深處，再依循相似航線飛返中國內陸。

    國防部今天下午證實，1艘美國驅逐艦航經台灣海峽由南向北行駛，通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我國周邊海、空域相關動態，狀況均正常。美國海軍也發生聲明，勃克級驅逐艦「拉爾夫．強森號」（USS Ralph Johnson DDG-114），於台灣時間26日，依據國際法通過國際水域，執行「例行性」穿越台灣海峽的行動。

    國防部發布今天擾台的共軍「殲11」戰機同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布今天擾台的共軍「殲11」戰機同型機照片。（國防部提供）

    中共8架次軍機擾我西南空域。（國防部提供）

    中共8架次軍機擾我西南空域。（國防部提供）

    國防部發布今天擾台的共軍「運8」反潛機同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布今天擾台的共軍「運8」反潛機同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布今天擾台的共軍「殲16」戰機同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布今天擾台的共軍「殲16」戰機同型機照片。（國防部提供）

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