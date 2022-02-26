為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    獨家》60元變120！木柵動物園門票漲1倍 家長怨：市府搶錢

    台北市立動物園訂定新版的門票收費標準，全票將調漲至120元，漲幅百分百。（記者蔡亞樺攝）

    台北市立動物園訂定新版的門票收費標準，全票將調漲至120元，漲幅百分百。（記者蔡亞樺攝）

    2022/02/26 20:00

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕物價漲聲不斷，深受親子喜愛的台北市立動物園也喊漲，入園門票20多年來維持全票60元、優待票30元，據悉，台北市政府近日已核定新版收費標準草案，全票翻倍漲到120元，新增「市民票」60元，最快3、4月公告實施，是20多年來首度漲價，家長聽聞直呼吃不消，抱怨市政府搶錢！

    最快3、4月公告實施

    台北市立動物園票價親民，每年吸引上百萬名遊客，收益也相當可觀，是台北市庫的金雞母。目前動物園入園門票全票60元、優待票30元，若要參觀園內的教育中心加收全票20元、優待票10元，遊客列車一律車資5元。

    據了解，市府高層多次有意調漲動物園票價，但擔心民眾及各界反對，市府內部討論很久，爭執意見也很多，直到最近市府拍板確定。台北市長柯文哲上任後，2016年時取消動物園、公園游泳池等市府所屬場館軍公教門票優惠，估動物園1年增加1000萬元收入。

    據新版「台北市立動物園門票收費標準」草案的規定，一般民眾全票調漲為120元、優待票為60元，台北市民票則訂為60元；團體票也調漲，30人以上原本票價打7折之後為每人42元、調漲至每人84元。

    台北市教育局也透露，市府先前要求場館，應提供台北市民優惠，明訂「台北市民」票種、票價及適用對象，包括天文館等社教場館也都會「重新訂價」。

    教育局副局長陳素慧說，新版的門票收費標準草案會公告14天，蒐集各界意見，若民眾有意見可以向動物園反映，公告期間結束將送市府法務局審查，待市政會議通過就會發布實施，並且送台北市議會備查。

    市民仍全票60元

    陳素慧說，這次調整收費對市民來講沒差，目前全票60元，但進教育中心看展、搭遊園車還要收費，這次調整費率是全部包含在內，市民票、非市民票皆採一票到底，財政局也協助成本分析才算出此費率。

    廖小姐得知消息後說，小兒子喜歡動物，一家四口常在假日跑去動物園，一次漲這麼多吃不消，感覺被剝奪假日娛樂！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    cama café要漲價了 平均調漲5-10元
    2022/02/25 11:17

    cama café要漲價了 平均調漲5-10元
    漲到200元仍座無虛席 台南「阿堂鹹粥」遭爆未開發票
    2022/02/19 17:55

    漲到200元仍座無虛席 台南「阿堂鹹粥」遭爆未開發票

    台中哪區成自住客新選擇？
    北市動物園趕製元宵小福袋 黑猩猩女寶寶「琪靚」狂盯不放
    2022/02/11 12:16

    北市動物園趕製元宵小福袋 黑猩猩女寶寶「琪靚」狂盯不放
    動物園幫黑吼猴上課 美食成學習獎勵
    2022/02/07 13:57

    動物園幫黑吼猴上課 美食成學習獎勵

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    柯P親自下廚歡送牠們 果寶、潤喉糖3月啟程 赴捷克當超萌外交官
    2022/02/01 20:44

    柯P親自下廚歡送牠們 果寶、潤喉糖3月啟程 赴捷克當超萌外交官
    大貓熊「團團」流鼻血、打噴嚏 獸醫一查鼻腔發炎
    2022/01/21 13:13

    大貓熊「團團」流鼻血、打噴嚏 獸醫一查鼻腔發炎
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播