獨家》60元變120！木柵動物園門票漲1倍 家長怨：市府搶錢

台北市立動物園訂定新版的門票收費標準，全票將調漲至120元，漲幅百分百。（記者蔡亞樺攝）

2022/02/26 20:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕物價漲聲不斷，深受親子喜愛的台北市立動物園也喊漲，入園門票20多年來維持全票60元、優待票30元，據悉，台北市政府近日已核定新版收費標準草案，全票翻倍漲到120元，新增「市民票」60元，最快3、4月公告實施，是20多年來首度漲價，家長聽聞直呼吃不消，抱怨市政府搶錢！

最快3、4月公告實施

台北市立動物園票價親民，每年吸引上百萬名遊客，收益也相當可觀，是台北市庫的金雞母。目前動物園入園門票全票60元、優待票30元，若要參觀園內的教育中心加收全票20元、優待票10元，遊客列車一律車資5元。

據了解，市府高層多次有意調漲動物園票價，但擔心民眾及各界反對，市府內部討論很久，爭執意見也很多，直到最近市府拍板確定。台北市長柯文哲上任後，2016年時取消動物園、公園游泳池等市府所屬場館軍公教門票優惠，估動物園1年增加1000萬元收入。

據新版「台北市立動物園門票收費標準」草案的規定，一般民眾全票調漲為120元、優待票為60元，台北市民票則訂為60元；團體票也調漲，30人以上原本票價打7折之後為每人42元、調漲至每人84元。

台北市教育局也透露，市府先前要求場館，應提供台北市民優惠，明訂「台北市民」票種、票價及適用對象，包括天文館等社教場館也都會「重新訂價」。

教育局副局長陳素慧說，新版的門票收費標準草案會公告14天，蒐集各界意見，若民眾有意見可以向動物園反映，公告期間結束將送市府法務局審查，待市政會議通過就會發布實施，並且送台北市議會備查。

市民仍全票60元

陳素慧說，這次調整收費對市民來講沒差，目前全票60元，但進教育中心看展、搭遊園車還要收費，這次調整費率是全部包含在內，市民票、非市民票皆採一票到底，財政局也協助成本分析才算出此費率。

廖小姐得知消息後說，小兒子喜歡動物，一家四口常在假日跑去動物園，一次漲這麼多吃不消，感覺被剝奪假日娛樂！

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