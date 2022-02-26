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    忍不住色色！ 保全二度偷阿婆內衣褲 承認「為解決需求」

    45歲廖姓保全日前騎車遊蕩，見路邊掛有晾曬的女性內衣褲，竟一時「性起」，避開監視器拔走帶回家，他到案坦承二次犯案都是為解決生理需求，用完再將贓物丟棄。（記者闕敬倫翻攝）

    45歲廖姓保全日前騎車遊蕩，見路邊掛有晾曬的女性內衣褲，竟一時「性起」，避開監視器拔走帶回家，他到案坦承二次犯案都是為解決生理需求，用完再將贓物丟棄。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/02/26 21:45

    〔記者闕敬倫／台北報導〕45歲廖姓保全日前在雙北地區騎車遊蕩，見路邊掛有晾曬的女性內衣褲，竟一時「性起」，避開監視器拔走帶回家，隔不到2週時間再度下手，被害人的78歲先生發現後，憤而報案；警方後續通知廖男到案說明，經調查發現其家境小康，他坦承二次犯案都是為解決生理需求，才忍不住下手行竊，用完將偷來的贓物丟棄，警訊後依照竊盜罪嫌移送法辦。

    去年12月4日中午，廖男下班騎車回家途中，看到一戶矮房民宅外掛著洗好的女性內衣褲，疑似難以壓住心中「想色色」的衝動，先觀察監視器角度，再從死角伸手取走一件膚色內衣及一件黑色內褲，犯後騎車揚長而去。

    沒想到廖男偷過一次後食髓知味，12月16日早上10時許上班前，再度騎車繞過去該戶人家偷走一件紫色內衣，帶回家助「性」洩慾；78歲陳姓老翁發現69歲太太的內衣褲2度遭竊，感到忿忿不平、不能接受，氣沖沖跑到派出所報案，盼警方能抓到可惡的「內衣大盜」。

    警方事後沿路調閱監視器，鎖定「內衣大盜」的車牌，確認竊嫌身分是有毒品、竊盜前科的45歲廖男，本月9日通知他到案。

    警方調查，廖男家境小康，平時從事保全工作，他對偷內衣的犯行坦承不諱，自稱「為了解決生理需求」，騎媽媽的機車物色目標下手行竊，使用完偷來的女性內衣褲後，再將贓物丟入垃圾桶，全案訊後依竊盜罪嫌移送新北地檢偵辦。

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