台北杜鵑花季3/1開跑 大安森林公園百花齊放

大安森林公園兒童小舞台運用大量花卉及粉色系杜鵑，打造氣勢磅礡的瀑布花海。（台北市公園處提供）

2022/02/26 16:59

〔記者楊心慧／台北報導〕2022台北杜鵑花季將在3月1日登場，公園處以杜鵑為主角，搭配繡球花、百合、麗格海棠等各式季節花卉，將大安森林公園重要節點裝飾的五彩繽紛，公園處青年公園管理所主任王淑雅指出，今年配合2022台北杜鵑花季在大安森林公園以春天、幸福、浪漫為主軸，打造7個主要節點布置，運用8大種類、3200盆杜鵑，搭配1.5萬盆季節花卉，營造公園百花齊放的美景。

公園處處長黃淑如表示，從2016至2021年台北市公園及道路總計種植75.4萬株杜鵑，已超越每年種植10萬株的預期目標，大安森林公園共種植21.3萬株，佔全市種植量的28%左右。

黃淑如指出，每年杜鵑花季皆以大安森林公園為主要展場，串聯仁愛路、信義路、新生南路及台灣大學，並結合永康、公館商圈舉辦系列活動，藉由花季讓民眾體驗城南蘊涵的豐富故事。

另外，在「大樹講堂」營造夢幻的蝴蝶翩翩起舞，並穿插玩偶營造出春天粉嫩嬌羞的花兒綻放，捎來春天幸福的旅程；「杜鵑品種小屋」則是今年展區最大的特色，利用公園既有涼亭陳列從全台各地蒐集而來的8大類、30種以上杜鵑品種，打造豐富的杜鵑展示場域，涼亭內展示適合盆景栽培的西洋杜鵑、台交杜鵑等小型盆栽，涼亭外展示適合露地栽培的久留米杜鵑、烏來杜鵑、著生杜鵑等品種，花形、花色皆各具特色。

位於大生態池南池畔旁的「杜鵑花心心」是由大安森林公園之友基金會設置，展區以玫瑰花瓣式排列種植各色的平戶杜鵑，周邊搭配已滿開的繡球花，襯托著杜鵑嬌美的姿態，為公園增添花團錦簇的繽紛春意。

杜鵑花心心的平戶杜鵑陸續綻放。（台北市公園處提供）

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