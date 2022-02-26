228連假首日 北市貓空、士林官邸湧6千人「亮紅燈」

台北市貓空山區、士林官邸及西門町商圈等多處景點，連假湧現人潮，警示系統也亮起紅燈。（翻攝自台北旅遊網）

2022/02/26 16:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是228連假首日，天氣放晴太陽露臉，民眾把握假期出遊，全台各地景點湧現人潮，北市也不例外，台北市觀光傳播局監控全市16處觀光景點、商圈的旅遊人潮警示系統，包括貓空、士林官邸、西門町等多處景點，從中午起陸續「亮紅燈」，也代表人潮擁擠，顯示民眾出遊踴躍。

觀傳局建置「台北旅遊人潮警示燈號系統」，提供16處熱門景點的人潮燈號，分別為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，景點包含西門町商圈、信義商圈、陽明公園、松山文創園區、古亭河濱公園花海、貓空、士林官邸公園「白石湖及竹子湖」等景點。

觀傳局指出，根據台北旅遊人潮警示燈號系統顯示，不少景點亮起紅燈，像是貓空、士林官邸皆顯示紅燈，代表範圍人潮平均皆超過6000人；內湖陽明公園及白石湖等自然生態為主的景點亦顯示紅燈，人潮平均分別達800及1600人。

觀傳局表示，歡迎民眾連假期間來北市走走，並可隨時參考警示燈號選擇合適的出遊時間，並希望大家也能做好防疫措施，才能快樂出遊，安心回家。「台北旅遊人潮警示燈號系統」網站頁面也同時顯示景點周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區之多元資訊，出門前可一目了然。

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