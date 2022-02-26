為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    228連假首日 北市貓空、士林官邸湧6千人「亮紅燈」

    台北市貓空山區、士林官邸及西門町商圈等多處景點，連假湧現人潮，警示系統也亮起紅燈。（翻攝自台北旅遊網）

    台北市貓空山區、士林官邸及西門町商圈等多處景點，連假湧現人潮，警示系統也亮起紅燈。（翻攝自台北旅遊網）

    2022/02/26 16:47

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是228連假首日，天氣放晴太陽露臉，民眾把握假期出遊，全台各地景點湧現人潮，北市也不例外，台北市觀光傳播局監控全市16處觀光景點、商圈的旅遊人潮警示系統，包括貓空、士林官邸、西門町等多處景點，從中午起陸續「亮紅燈」，也代表人潮擁擠，顯示民眾出遊踴躍。

    觀傳局建置「台北旅遊人潮警示燈號系統」，提供16處熱門景點的人潮燈號，分別為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，景點包含西門町商圈、信義商圈、陽明公園、松山文創園區、古亭河濱公園花海、貓空、士林官邸公園「白石湖及竹子湖」等景點。

    觀傳局指出，根據台北旅遊人潮警示燈號系統顯示，不少景點亮起紅燈，像是貓空、士林官邸皆顯示紅燈，代表範圍人潮平均皆超過6000人；內湖陽明公園及白石湖等自然生態為主的景點亦顯示紅燈，人潮平均分別達800及1600人。

    觀傳局表示，歡迎民眾連假期間來北市走走，並可隨時參考警示燈號選擇合適的出遊時間，並希望大家也能做好防疫措施，才能快樂出遊，安心回家。「台北旅遊人潮警示燈號系統」網站頁面也同時顯示景點周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區之多元資訊，出門前可一目了然。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    228連假遇暖陽 台南住宿訂房逾8成
    2022/02/26 16:36

    228連假遇暖陽 台南住宿訂房逾8成
    228連假首日上午蘇花路廊南下車多 交通量較去年同期增8％
    2022/02/26 14:15

    228連假首日上午蘇花路廊南下車多 交通量較去年同期增8％

    台中哪區成自住客新選擇？
    「高雄開就賺」發票登錄將破百億 3台百萬特斯拉等你抽
    2022/02/26 14:09

    「高雄開就賺」發票登錄將破百億 3台百萬特斯拉等你抽
    烏來、天祥、太魯閣、鯉魚潭停車場7成滿 公總：下午9路段易塞車
    2022/02/26 13:56

    烏來、天祥、太魯閣、鯉魚潭停車場7成滿 公總：下午9路段易塞車

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播