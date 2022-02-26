北市公佈確診者足跡 曾到SOGO忠孝館

台北市衛生局公布確診者足跡。（衛生局提供）

2022/02/26 15:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市今日無新增本土確診案例、新增15例境外移入；台北市衛生局今日下午公布外縣市個案案20397在北市公共場域足跡，2月20日中午12時30分至下午1時10分，曾去過北市忠孝東路4段上的SOGO忠孝館地下2樓購物，已派員完成清消。

案20397為60多歲板橋區男性，已接種3劑疫苗，為台北市確診案20396的父親，24日遭匡列接觸者居家隔離，經採檢PCR為陽性，Ct值20.1，收治專責病房隔離治療，該個案擔任新北市某公司顧問，於可傳染期的公共場所活動足跡都在台北市。

另外，衛生局表示，截至今日中午12時，案20317匡列96人居家隔離，其中95人採檢陰性，餘1人檢驗中，擴大採檢396人，388人為陰性，8人檢驗中。案20396匡列277人居家隔離，其中205人採檢陰性，72人檢驗中，擴大採檢18人檢驗中

台北市今（26）日新增15例境外移入，北市衛生局指出，境外確診個案年齡介於未滿10歲至60多歲，8名男性、7名女性，分別來自美國3例、印尼2例及韓國、新加坡、越南、菲律賓、泰國、哈薩克各1例，4例調查中，境外移入確認者於入境、隔離期間及解隔前採檢陽性確診。

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